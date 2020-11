Resta alta l'attenzione nella casa del Grande Fratello Vip per i concorrenti in gara e in queste ore sta facendo molto discutere un episodio che ha visto protagonista Paolo Brosio, entrato lo scorso venerdì sera. Il giornalista ed ex volto del Tg4, stando ad un video riportato in queste ore su Twitter e sui social, si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia, al punto che gli spettatori social che seguono e commentano le avventure dei concorrenti del reality show sui social, hanno chiesto che vengano presi dei provvedimenti verso Brosio e che si proceda addirittura con la squalifica dal gioco.

Paolo Brosio avrebbe bestemmiato al Grande Fratello Vip ed è polemica sul web

Nel dettaglio, questa mattina su Twitter è comparso il video della chiacchierata in camera da letto di Paolo Brosio con Enock Balotelli e altri inquilini della casa, durante la quale il giornalista si è lasciato andare ad un intercalare, tirando in ballo Dio e scatenando un vespaio di polemiche in rete.

In molti, infatti, ritengono che Brosio abbia bestemmiato pronunciando quelle parole all'interno della casa più spiata d'Italia, dato che uno dei 10 Comandamenti prevede di non nominare il nome di Dio invano. Ecco perché è stato chiesto che vengano presi in considerazione dei possibili provvedimenti per il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Signori Brosio ha bestemmiato in regia 2 #gfvip pic.twitter.com/cUdHYRTBSP — Lady Madamoiselle 💙 (@etolosomaM) November 1, 2020

Polemica su Paolo Brosio e si chiede la squalifica dal Grande Fratello Vip

Per molti utenti social, infatti, la situazione di Paolo Brosio non sarebbe tanto diversa da quella che qualche settimana fa ha avuto come protagonista Denis Dosio.

Il giovane influencer, in seguito a quella che è stata accertata dalla produzione come una bestemmia a tutti gli effetti, è stato squalificato dal gioco e non prende parte più neppure alle puntate serali.

Cosa succederà a questo punto? La protesta del pubblico del web del Grande Fratello Vip, che chiede la squalifica di Paolo Brosio, verrà presa in considerazione dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini oppure no?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore, in vista della nuova puntata serale del programma prevista per lunedì 2 novembre.

Il ritorno di Andrea Zelletta nella casa del GF Vip 2020

Intanto, nelle scorse ore, c'è stato il ritorno in casa di Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e donne aveva abbandonato momentaneamente la casa più spiata d'Italia per dei motivi strettamente personali ma ieri pomeriggio è ritornato ad abbracciare i suoi coinquilini, pronto a portare avanti il suo percorso.

Resta il 'mistero' sul motivo che ha portato Andrea a lasciare per qualche giorno il gioco: tuttavia, il ragazzo ha svelato ai compagni d'avventura che tutto si è risolto nel migliore dei modi.