Nella puntata andata in onda il 16 novembre del Grande Fratello Vip, è andata per la prima volta in nomination Patrizia De Blanck. I coinquilini erano sempre restii a nominarla, ma la cerchia sembra essersi ristretta ed ora anche lei viene considerata una concorrente come tutti gli altri. Patrizia non ha preso bene questa situazione e si è subito scagliata contro Giulia Salemi per il suo voto.

Patrizia De Blanck in nomination contro Francesco Oppini

Dopo ben due mesi di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip, è giunto il momento anche per Patrizia di confrontarsi con il parere del pubblico.

A mandarla in nomination sono state le donne, le quali hanno dovuto votare necessariamente una donna. De Blanck si scontrerà al televoto con Francesco Oppini, ma non sarà una nomination eliminatoria. Il meno votato, infatti, finirà al televoto per la puntata successiva. Giulia Salemi e Adua Del Vesco hanno votato la contessa affermando che Patrizia è troppo permalosa e non le si può dire nulla. Le due donne hanno commentato il comportamento di De Blanck ritenendo che lei può dire qualunque cosa agli altri, ma nessuno può contraddirla. Anche Stefania Orlando ha dato la sua nomination a Patrizia, affermando che è giunto il momento per la contessa di confrontarsi con il pubblico da casa. Gli uomini, invece, sono stati costretti a fare le loro nomination palesi ed hanno dovuto nominarsi tra di loro.

Francesco Oppini ha ricevuto il voto di Enock e di Pierpaolo, nonostante i ragazzi fossero in estrema difficoltà per il bel rapporto che hanno instaurato.

Patrizia si scaglia contro Giulia Salemi per la nomination

Alfonso Signorini ha annunciato agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip che ad essere al televoto questa settimana sono Patrizia De Blanck e Francesco Oppini. La contessa è finita in nomination per la prima volta dopo due mesi di permanenza nel reality, ma comunque non sembra aver preso bene quanto accaduto.

Patrizia si è infatti subito scagliata contro chi l'ha mandata al televoto. In particolare, De Blanck si è infuriata nei confronti di Giulia Salemi, ritenendo che l'influencer non aveva alcun diritto di nominarla dal momento che è arrivata da poco in casa. 'Allontanati da me, sei cancellata per sempre', ha detto la contessa a Giulia.

La reazione di Patrizia non è piaciuta a Salemi, la quale ha provato a spiegare che si tratta solo di un gioco e che la sua reazione è stata spropositata. De Blanck, dal canto suo, non ha voluto sentire ragioni e si è scagliata anche contro Adua: 'E tu sei un'altra', le ha detto quando l'ha incrociata in cucina. Patrizia ha continuato ad inveire contro le due giovani affermando che dovranno dimenticare il suo nome.