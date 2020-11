Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 ha tirato fuori un lato di sé inedito. Nella serata di mercoledì 25 novembre, la 31enne ha raccontato a Maria Teresa Ruta un segreto legato alla sua famiglia. La giovane parlando di un episodio accaduto a Tunisi, ha ammesso di sentirsi in colpa per aver abbandonato la sua mamma in un momento delicato della sua vita.

Lo sfogo della gieffina

Martedì 25 novembre, i concorrenti della Casa più spiata d'Italia hanno festeggiato il compleanno di Rosalinda Cannavò conosciuta anche con il nome d'arte di Adua Del Vesco. Nel mezzo della serata i ragazzi hanno deciso di fare uno scherzo alla Roma, dicendole che alcuni "vipponi" stavano parlando male di lei.

A quel punto la destinataria dello scherzo è scoppiata in lacrime. Selvaggia mentre si dirigeva in bagno ha confidato di avere sempre avuto dei problemi ad essere accettata. Una volta compreso il malessere della gieffina, i suoi compagni di viaggio le hanno dato un abbraccio.

Dopo essere rimasta in cucina con Maria Teresa Ruta fino a tarda notte, l'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di raccontare una sua esperienza personale. Selvaggia ha spiegato che all'età di 4 anni quando si trovava a Tunisi, la sua mamma ebbe problemi a tornare in Italia. La 31enne ha ammesso che in certi paesi la donna non viene molto considerata. Poi, ha aggiunto: "Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia".

Ma non è finita qui, perché singhiozzando Selvaggia ha spiegato alla Ruta di sentirsi in colpa nei confronti di sua mamma. La giovane ha confidato che spesso si dà delle colpe, per quello che ha dovuto passare sua madre. Durante il racconto Roma ha rivelato di avere fatto soffrire la donna che l'ha messa al mondo: "C'è stato un momento che ero impazzita e l'ho abbandonata".

Con le lacrime agli occhi la gieffina ha confidato di ricordare ancora la faccia straziata di sua madre sulla porta mentre la vedeva andare via.

Il percorso di Selvaggia Roma

Sebbene la 31enne si sia mostrata al Grande Fratello Vip 5 come un uragano, nelle scorse ore ha dimostrato di essere anche una persona fragile.

A questo punto non è escluso che Alfonso Signorini non decida di trattare l'argomento durante la diretta di lunedì 30 novembre.

Per chi non avesse seguito il percorso di Selvaggia Roma all'interno del Reality Show è bene fare un piccolo riassunto. La ragazza è arrivata nella Casa di Cinecittà discutendo subito con Elisabetta Gregoraci, per un post pubblicato su Instagram in cui derideva l'ex moglie di Briatore. Inoltre, ha rivelato di avere avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah ma in entrambi i casi è stata smentita dai diretti interessati.