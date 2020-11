Animi sempre più tesi all’interno del Grande Fratello Vip 2020. Tensioni, discussioni e polemiche sono, ormai, all’ordine del giorno. Lite doveva essere tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma e lite è stata. Il tutto è accaduto ieri, nel momento in cui la calabrese ha perso la pazienza contro la romana che stava parlando di lei con Pierpaolo Pretelli nel cucurio. Davanti al vetro che la separa dai due gieffini, Gregoraci ha attaccato Selvaggia con toni molto accesi. La calabrese, in particolare, ha accusato di sfruttare gli altri compiendo ogni gesto per un suo tornaconto.

Elisabetta vs Selvaggia

Il rapporto tra le due donne, di carattere molto forte, non era cominciato nel migliore dei modi. Appena entrata nella casa più spiata d’Italia, la 31enne romana ha cercato, a suo dire, di aprire gli occhi a Pierpaolo Pretelli, accusando Gregoraci di giocare con lui. Selvaggia ha affermato, anche, di un rapporto speciale con l’ex velino dichiarando di alcuni baci che ci sarebbero stati fra i due. Gregoraci e l’influencer hanno iniziato a mandarsi frecciatine sin da subito, ma ieri la calabrese ha letteralmente perso la pazienza in seguito alle critiche rivolte dalla Roma. Selvaggia, in quel momento, era nel cucurio, proprio insieme a Pretelli e ha continuato a dirgli che secondo lei l’ex moglie di Briatore non fosse sincera.

Elisabetta, dalla sua, si era avvicinata al vetro che divide le due parti della casa, ha sentito il discorso ed è scoppiata contro Roma. “Da quando sei entrata in casa non hai fatto altro che parlare di me con maleducazione”, ha detto con veemenza Gregoraci, dandole della ridicola.

L’influencer, chiaramente, non è stata solo a sentire ma ha contrattaccato definendo la calabrese come una bambina capricciosa e invitandola a non prendere in giro Pierpaolo.

“A parte baciarti la gente in discoteca non sai fare. Fatti il tuo Grande Fratello”, ha replicato la showgirl, invitando la romana a dichiararsi a Pierpaolo se è veramente innamorata di lui, evitando di sparlare di lei. “Ora partono le querele”, ha poi minacciato la Gregoraci.

Elisabetta a Pierpaolo: 'Prendi posizione'

L’ex velino non è rimasto fuori dalla contesa. Pretelli, durante il momento molto acceso è rimasto in silenzio. A Stefania Orlando, l’ex moglie di Briatore ha affermato che Pierpaolo avrebbe dovuto prendere posizione e, invece, è rimasto fermo. Quando gli altri concorrenti le stavano consigliando di calmarsi, la calabrese ha affermato che non ha intenzione di farlo e anzi, ha continuato: “Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo. Sono 13 puntate che parlo solo io”. In particolare, Elisabetta gradirebbe che Pretelli invitasse Selvaggia a cambiare argomento, invece di ascoltare senza dire niente.