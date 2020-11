Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la fortunata serie tv di Rai 1 di cui giovedì 26 novembre verrà trasmessa una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni raccontano che per Marcello Barbieri non sarà un periodo semplice, dato che ha dovuto fare i conti con la reazione negativa del suo socio Salvatore il quale non ha gradito la notizia della sua imminente partenza. Intanto Maria proverà per la prima volta la grande emozione di fare un giro in biciletta.

La puntata de Il Paradiso delle signore del 26 novembre, anticipazioni: Marcello dispiaciuto per Salvatore

Nel dettaglio, Marcello Barbieri deciderà di prendersi un periodo di pausa da Milano per poter stare al fianco della sua amata Roberta, la quale ha ricevuto un'importante proposta di lavoro a Bologna.

Il ragazzo non vuole lasciarla da solo in questo momento della sua vita e così non ci penserà sue due volte a lasciare la città per trasferisi.

Dato che la partenza sarà imminente, Marcello ne parlerà subito con il suo socio Salvatore che, tuttavia, non la prenderà molto bene. Il ragazzo si mostrerà contrariato dalla decisione di Barbieri ma ormai il "dado è tratto". Nonostante tutto, Marcello andrà avanti per la sua strada, deciso a partire per Bologna con la sua amata Roberta.

Roberta scopre il piano di Marcello

Marcello, però, non nasconderà il suo dispiacere per la situazione che si è venuta a creare e spererà che, con il passare del tempo, Salvatore possa comprendere la sua decisione e possa così "perdonarlo".

Intanto, però, Barbieri non intende rinunciare alla sua partenza.

E poi ancora le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 26 novembre su Rai 1 raccontano che Marcello non comunicherà subito la sua decisione a Roberta, quasi come se volesse fare una sorpresa alla sua amata.

Maria va in bici per la prima volta: la trama de Il Paradiso delle signore del 26 novembre

Peccato, però, che la diretta interessata scoprirà tutto parlando con Laura e Gabriella le quali le riveleranno la decisione finale presa dal ragazzo, deciso a seguirla a Bologna. Intanto al Paradiso è tutto pronto per il grande evento che vede coinvolta la ciclista Yermolayeva e Vittorio deciderà di coinvolgere anche il super campione Gaiardoni, il grande idolo di Armando.

Maria, invece, sarà al settimo cielo perché ha avuto modo di fare il suo primo giro in bici. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 26 novembre rivelano che la ragazza racconterà alle sue amiche in atelier di aver provato il "brivido" della bicicletta con Rocco che le ha fatto da tutor. Decisa ad andarci di nuovo, la ragazza chiederà di poter avere un paio di pantaloni nuovi, proprio quelli che Agnese e la stilista stanno confezionando per il Paradiso.