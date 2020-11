L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato anche per giovedì 5 novembre quando andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni della serie tv rivelano che un furto a una delle clienti del negozio sconvolgerà un po' il classico clima di armonia che vige all'interno del Paradiso. Stefania, intanto, sarà alle prese con la sua prima vendita mentre Agnese resterà molto delusa dalla decisione presa da Rocco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni di giovedì 5 novembre 2020

Nel dettaglio Stefania porterà avanti il suo sogno all'interno del Paradiso dove le è stata data la possibilità di mettersi alla prova per qualche tempo come nuova 'venere'.

E la ragazza si impegnerà al massimo per dare il meglio di se stessa in questa nuova avventura e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Stefania, infatti, proprio in questo nuovo episodio riuscirà a mettere a segno un'importante vendita che le farà sicuramente acquistare punti in vista di una possibile assunzione all'interno del grande magazzino. Ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Una signora, infatti, tornerà allarmata al Paradiso sostenendo di essere stata derubata all'interno del negozio: un vero e proprio choc per tutte le 'veneri' che dovranno fare i conti con questo imprevisto non di poco conto.

Rocco volta le spalle a Don Saverio ma poi si infortuna

Intanto Agnese non riuscirà a perdonare Rocco per la decisione che ha preso.

Il ragazzo, infatti, ha scelto di voltare le spalle a Don Saverio per schierarsi dalla parte di Armando e questo suo comportamento non piacerà per niente ad Agnese. Ma le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 5 raccontano che Rocco dovrà fare i conti con l'ennesima disavventura che lo riguarderà.

Il ragazzo, infatti, sarà vittima di un infortunio durante un allenamento con la bicicletta e questo, ovviamente, gli impedirà di poter gareggiare e di mettersi in competizione con gli altri. Nel frattempo Gabriella farà una proposta a Vittorio. La stilista chiederà al giovane Conti il permesso per poter disegnare degli abiti, in esclusiva, per la Gramini.

La proposta di Gabriella a Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5 novembre

Peccato, però, che la risposta che si sentirà dare da Vittorio non sarà quella che si aspettava. Tuttavia Gabriella potrà ritenersi soddisfatta del successo che la nuova collezione di abiti del Paradiso sta riscuotendo, ottenendo un successo clamoroso.

In attesa di questo nuovo episodio del 5 novembre, per rivedere tutti gli episodi già trasmessi de Il Paradiso delle signore basterà accedere al sito web gratuito RaiPlay oppure scaricare l'omonima applicazione per tablet e cellulari e cliccare sulla sezione dedicata interamente alla soap.