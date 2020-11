Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da martedì 24 a venerdì 27 novembre ci saranno diverse novità e colpi di scena incredibili. In particolare, Umberto e Luciano stringeranno un accordo alle spalle di Federico per frenare i continui litigi delle rispettive mogli. Nel mentre, Marcello litigherà con Salvatore perché deciderà di partire per Bologna con Roberta.

Le famiglie Guarnieri e Cattaneo stringeranno un accordo

Nelle puntate in onda questa settimana, Silvia dopo l'umiliazione subita da Adelaide deciderà di affrontarla ed avrà un durissimo scontro con la Contessa.

Nel frattempo, Luciano sarà finalmente entrato nel suo nuovo appartamento ed ora potrà pensare a costruire un futuro insieme a Celia. Intanto, a Il Paradiso continuano i preparativi in vista dell'evento con la Yermolayeva e Vittorio tornerà al suo ruolo di fotografo pubblicitario.

Poco dopo, Marcello confesserà ad Armando che Salvatore non ha preso bene la sua decisione di partire per Bologna. Nel frattempo, a Il Paradiso Irene prenderà dei pantaloni dalla sartoria e poi convincerà le Veneri ad indossarli. Invece, Umberto e Luciano decideranno di stipulare un accordo tra le famiglie sulla vicenda che riguarda Federico, dopo l'ennesimo scontro tra le loro mogli.

Roberta scoprirà che Marcello vorrà partire con lei

Marcello anche se sarà dispiaciuto per la situazione che si sarà venuta a creare con Salvatore, non rinuncerà alla partenza per Bologna per raggiungere Roberta. Nel mentre, a Il Paradiso continuerà l'organizzazione per l'evento e Conti deciderà di coinvolgere anche il campione Gaiardoni.

Poco dopo, Roberta scoprirà da Laura e Gabriella, che Marcello avrà preso la decisione di partire con lei. Intanto, sia Laura che Gabriella vorranno mettere pace tra Marcello e Salvatore. Vittorio ed i suoi collaboratori saranno molto felici per l'uscita in prima pagina di un titolo che annuncia l'evento del Paradiso in cui moda e ciclismo si incontreranno.

Salvatore e Marcello faranno la pace

Alla fine, i due amici Salvatore e Marcello chiariranno le loro divergenze e tutto sembra risolto. Poi, però Barbieri dovrà fare i conti con alcuni problemi del passato: Mantovano uscirà dal carcere e chiederà all'uomo il pagamento di un debito pregresso.

Non ci resta che aspettare la messa in onda su Rai 1 delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire ulteriori novità sull'evento che si terrà nel negozio della famiglia Conti. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti della serie televisiva potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play. Invece, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore è dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1.