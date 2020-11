Giovedì 26 novembre 2020 su Rai 1 si assisterà alla trentaquattresima puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore 5. Da quanto si evince dalle trame pubblicate, l'appuntamento tv dovrebbe essere abbastanza sorprendente. Verrà concesso ampio spazio a Marcello e Salvatore, che continueranno a litigare e la loro tensione, mentre lavoreranno, crescerà sempre di più. Il giovane Barbieri sarà davvero rammaricato per la situazione venutasi a creare con il suo socio in affari. Il loro legame, dopo tanto tempo di solidità, sembrerà incrinarsi in modo irreparabile. Nonostante ciò, Marcello sarà sempre più deciso su quello che dovrà fare nel prossimo futuro.

L'uomo vorrà seguire la sua amata Roberta nella città di Bologna. Allo stesso tempo spererà tanto che il socio, magari con il passare del tempo, possa capire che non poteva mettere da parte la sua vita privata soltanto per il lavoro in caffetteria.

Spoiler della puntata 34: Maria euforica per il giro in bicicletta

Nel frattempo al grande magazzino mancherà sempre meno per il tanto atteso evento in onore della sportiva Yermolayeva, una nota ciclista. Così Vittorio deciderà di coinvolgere Armando, dato che quest'ultimo è appassionato di ciclismo, e in particolar modo ha come idolo il campione Gaiardoni. Intanto, Maria sarà sempre più euforica per il giro che dovrà fare in bicicletta e sarà felice di avere Rocco come suo personale istruttore.

La giovane non vedrà l'ora di salire nuovamente in sella e lo racconterà con grande allegria in Atelier. Per essere più comoda, però, Maria chiederà successivamente a Gabriella e Agnese di portare, durante la gara, i pantaloni a cui staranno lavorando le Veneri.

Roberta scopre che Marcello vuole seguirla a Bologna

Durante l'episodio di giovedì 26 novembre, Marcello deciderà di non dire nulla a Roberta riguardo la sua intenzione di seguirla nella città di Bologna. Purtroppo però, Laura e Gabriella decideranno di svelare che il ragazzo in realtà ha intenzione di partire con lei.

Pellegrino non vorrà assolutamente fargli cambiare idea, anzi, sarà al settimo cielo per la notizia ricevuta. Stefania, avendo origliato silenziosamente la discussione tra la zia Ernesta e Silvia, verrà a conoscenza della verità sulla paternità di Federico. A quel punto, come era logico aspettarsi, la giovane Venere sarà combattuta: non saprà se raccontare la verità al suo innamorato oppure tenere il segreto per sé. Ma cosa avrà sentito di preciso? Silvia e la zia Ernesta cercheranno in tutti i modi di capire cosa Colombo abbia ascoltato esattamente per capire come comportarsi di conseguenza. Come finirà? Silvia alla fine dirà davvero tutta la verità a Federico? Lo si scopriremo solamente nelle prossime puntate.