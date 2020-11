Il Paradiso delle signore continua a raccontare le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Al grande magazzino di Vittorio Conti, Gabriella si troverà in difficoltà a causa del rifiuto dei suoi bozzetti. A stare accanto alla stilista ci penserà Agnese, ma anche Salvatore si avvicinerà alla sua ex fidanzata per incoraggiarla. Nel frattempo, Roberta dovrà decidere se partire a Bologna o restare a Milano. Federico sarà al centro delle attenzioni di Umberto, ma il ragazzo sarà impegnato con il Paradiso. Infine, Adelaide, incuriosita dal comportamento del cognato, fisserà un appuntamento con il medico di Cattaneo e andrà a fondo alla questione.

Nella puntata di mercoledì, al Paradiso delle signore Gabriella si sentirà abbattuta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 18 novembre raccontano che per Gabriella saranno giorni difficili. La stilista non prenderà affatto bene il rifiuto di Vittorio Conti e si sentirà abbattuta, perdendo fiducia in se stessa. Ad accorgersi della sua delusione sarà la sua sarta, Agnese, che prenderà a cuore la serenità della ragazza, che considera come una figlia. La signora Amato con le sue parole e il suo affetto conforterà Gabriella, spronandola a concentrarsi sulla nuova collezione natalizia. Anche Salvatore si avvicinerà alla sua ex fidanzata e la incoraggerà, facendola tornare a credere in se stessa e nelle sue capacità.

Grazie alle parole del suo ex fidanzato, la stilista non si perderà d'animo e sarà pronta a rimettersi in gioco nel suo lavoro.

Umberto Guarnieri coinvolgerà Federico nei suoi impegni e Adelaide avrà dei dubbi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 novembre rivelano che, nella puntata in onda mercoledì, Roberta sarà ancora molto combattuta.

La signorina Pellegrino si troverà di fronte a un bivio: da un lato la sua carriera universitaria a Bologna e dall'altro la sua vita con Marcello a Milano. Intanto, Umberto Guarnieri sarà sempre più vicino a Federico e proverà a coinvolgerlo in ogni sua iniziativa. Il giovane, però, avrà gli impegni del Paradiso da onorare.

Per lo scrittore sarà prioritario dedicarsi agli incarichi di Vittorio, anche se sarà lusingato dalle attenzioni del Commendatore. Adelaide, intanto, sempre più insospettita dal comportamento di suo cognato, inizierà ad indagare sul conto di Federico per scoprire qualcosa di più. La contessa riuscirà a risalire al medico che si era occupato di lui e fisserà un appuntamento con il professore.

Il Paradiso delle signore è trasmesso su Rai 1, a partire dalle 15:55, dal lunedì al venerdì. Su raiplay, inoltre, è possibile seguire tutte le stagioni della soap televisiva.