Il Paradiso delle Signore giungerà al termine di un'altra emozionante settimana venerdì 27 novembre. Secondo le anticipazioni sarà una puntata molto ricca di avvemimenti: Silvia e la zia Ernesta vorranno leggere il diario di Stefania, mentre Federico saprà la verità su suo padre. Inoltre, Marcello e Salvatore si riappacificheranno grazie a Laura e Gabriella, ma per Barbieri inizierà un grosso problema. Il Mantovano, infatti, uscito dal carcere, pretenderà dal barista il saldo di un vecchio debito.

Al Paradiso delle Signore ci sarà entusiasmo per l'evento di Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 27 novembre, raccontano che la zia Ernesta e Silvia penseranno che l'unica soluzione per capire cosa abbia ascoltato Stefania dalla loro conversazione sia leggere il suo diario.

In questo modo le due donne potrebbero scoprire se la signorina Colombo è a conoscenza della paternità di Federico o meno. Per poter mettere le mani sulle pagine segrete della ragazza, Silvia e la zia organizzeranno un piano che però non andrà a buon fine. Più tardi, Luciano e sua moglie decideranno di parlare con Federico e rivelargli che Umberto è suo padre naturale. Tuttavia, il giovane scrittore scoprirà la verità su suo padre prima di saperlo da loro. Le anticipazioni non spiegano come lo scrittore capirà che Luciano non è il suo padre biologico, lasciando intendere che potrebbe arrivarci da solo oppure a causa dell'errore di qualcuno.

Il passato di Marcello tornerà a tormentarlo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 novembre rivelano che venerdì i riflettori saranno puntati anche su Marcello.

Laura e Gabriella si impegneranno a far riappacificare Barbieri con Salvatore e saranno unite dal loro intento. Le due ragazze, ormai coinquiline, sembreranno aver superato le leggere incomprensioni di tempo prima, dovute all'interesse per Salvatore. I due soci riusciranno a mettere da parte i litigi degli ultimi giorni e si riabbracceranno, ma i problemi per Marcello non saranno finiti.

Barbieri, infatti, si ritroverà a fare i conti con il suo passato. Il Mantovano uscirà dal carcere e andrà subito a cercare Marcello per saldare un debito in sospeso risalente a tempo prima.

Al Paradiso intanto ci sarà molta eccitazione grazie all'evento organizzato da Vittorio. La giornata dedicata al ciclismo e alla moda sarà annunciata dal titolo di un giornale e i collaboratori del grande magazzino saranno pieni di entusiasmo per il fine settimana che li attende.

Finalmente Vittorio e i suoi dipendenti potranno raccogliere i frutti del duro lavoro che li ha visti impegnati nell'ultima settimana.