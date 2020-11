Prosegue nel palinsesto di Rai 1 la programmazione della soap tv italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:50. In base alle anticipazioni televisive da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre, Federico scoprirà che Umberto è suo padre e sarà sconvolto. Si chiarirà con il padre, ma non vorrà parlare con la madre. Inoltre Marcello sarà ricattato dal Mantovano e la sua vita sarà un inferno. Roberta avrà un incidente stradale e sembrerà non casuale.

Federico scopre chi è il suo vero padre

Nella puntata di Il Paradiso delle Signore che sarà mandata in onda lunedì 30 novembre, Roberta riferirà a Gabriella la sua volontà di sposarsi.

Federico andrà via di casa e i Guarnieri scopriranno che il ragazzo ha scoperto chi è il suo vero padre. Umberto e Adelaide avranno una reazione diversa alla notizia. In tutto questo Vittorio darà il suo aiuto a Luciano e cercherà di far ragionare il ragazzo. Intanto si avvicinerà la festa di Sant'Ambrogio del 7 dicembre e Armando darà qualche consiglio a Vittorio per pianificare un evento in sartoria.

Nell'episodio di martedì 1 dicembre, Armando rifletterà sullo strano nervosismo di Marcello, che non ce la farà a dimenticare il Mantovano. Nel frattempo Luciano riuscirà a riconciliarsi con Federico, ma il ragazzo non sarà pronto a parlare con la madre. In tutto questo al Paradiso, Pietro e Rocco saranno preposti alla costruzione di un'urna a forma di alveare, mentre Laura si occuperà di produrre delle caramelle di miele.

Armando vuole aiutare Marcello, ma tutto si rivela inutile

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 2 dicembre, Roberta penserà a grandi progetti per il futuro, ma non immaginerà che Marcello ha dei problemi. In sartoria l'urna ispirata all'attività delle api, elaborata da Rocco e Pietro in occasione della Festa di Sant'Ambrogio, non convincerà pienamente Vittorio e nemmeno le Veneri.

Il Conti proporrà ai ragazzi un'altra soluzione. In tutto questo Armando cercherà di aiutare Marcello e affronterà il Mantovano, ma tutto si rivelerà inutile e ne uscirà con le ossa rotte e la bici distrutta. A questo punto il ragazzo deciderà di aiutarlo economicamente per liberare l'amico dall'incubo.

Nella puntata di giovedì 3 dicembre, Beatrice proseguirà a dire al figlio delle bugie in merito al suo lavoro, mentre Silvia darà a Stefania una lettera da consegnare a suo figlio. Lontani da Federico, sia Umberto che Silvia si confronteranno in maniera sincera. In Sartoria, Vittorio esporrà alle Veneri, il modo in cui dovrà essere compilato il questionario, con le domande da porre alle clienti sul lavoro giornaliero di ognuna. La migliore riceverà il premio di "regina per un giorno". Inoltre Pietro scoprirà che la madre è una serva del Circolo e rimarrà sconvolto, mentre Mantovano intuirà che Roberta è la fidanzata di Marcello e ora la donna sarà in pericolo.

Zia Ernesta e Stefania al fianco di Silvia

Secondo le trame di venerdì 4 dicembre, zia Ernesta e Stefania staranno vicina a Silvia, preoccupata per la situazione venutasi a creare con il figlio. Marcello dirà a Armando e Salvo di essere in ansia, mentre Robertà avrà un incidente stradale e non apparirà casuale. Nel frattempo Federico si trasferirà dal padre, mentre Maria farà partecipare Agnese al concorso "regina per un giorno". Infine Beatrice confesserà a Vittorio in passato di aver sofferto pensando a lui.