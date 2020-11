Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Il Segreto con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da giorno 23 novembre fino al 29 novembre del 2020.

Matías indagherà ancora sulla posizione di suo nonno mentre il sindaco lo inviterà ad avere un po' di pazienza. Intanto Francisca farà ritorno in paese con suo marito Raimundo, Antonita avvertirà la Marchesa del loro arrivo. Nel frattempo, il marito di Donna Francisca arriverà all’Avana in barella molto indebolito e senza forze, ma ancora vivo. La Marchesa rimarrà senza parole quando scoprirà che Ulloa verrà spostato in un'altra casa del paese.

Il segreto, prossime puntate: il giovane Matias dirà a Marcela di avere fiducia

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Il segreto, Matías chiederà a Marcela di avere un po' di fiducia in lui dicendole che non ha altre donne. Nel frattempo, Santos spiegherà a Don Ignacio che è stato il padre a perdere la vita in quell’incidente e che María Jesús è sua zia. Il giornalista sarà sempre più convinto che suo padre è morto per aver fatto troppe pressioni su María Jesús, ma l’uomo d’affari gli dirà che tutta questa storia non è affatto vera. Adolfo farà visita a Rosa e rimarrà sconvolto dai suoi strani discorsi, mentre Mauricio andrà invece da Donna Francisca per visitare suo marito Raimundo Ulloa.

Il segreto, prossimi episodi: Rosa non sarà contenta della dura reazione da parte di suo padre

Nei prossimi episodi della soap opera spagnola Il segreto, Rosa rimarrà scioccata dalla reazione del padre e cercherà di convincerlo a chiederle scusa ma D. Ignacio non comprenderà per nulla l'assenza di empatia della figlia dinanzi a tutti i problemi in essere.

Così glieli elenca: Urrutia è detenuta, Pablo è un fuggiasco, Marta è andata via e Carolina ha il cuore spezzato, ma Rosa sa preoccuparsi soltanto del proprio matrimonio.

Più tardi Marta tornerà nel quartiere accompagnata da Ramón, mentre Francisca deciderà di regalare ad Adolfo l’orologio di suo marito, convinta che non ne avrà più bisogno.

Infine, la Marchesa verrà a scoprire che l'Ulloa sta per morire.

La dark lady Donna Francisca dirà inoltre a Matías che le condizioni di salute di Raimundo sono molto preoccupanti e che il colpo ricevuto in testa gli ha fatto perdere completamente la memoria.

Matias cercherà di andare a trovare suo nonno Raimundo Ulloa

In queste prossime puntate, Ulloa non risponderà più ad alcuno stimolo e Matías deciderà di andare a trovare suo nonno.

Intanto la marchesa verrà anche a scoprire da Donna Francisca che il marito è stato spostato in un'altra casa di Puente Viejo. La dark lady sarà molto contenta quando si accorgerà della delusione da parte della Marchesa lasciandosi scappare un sorriso di soddisfazione.