Lo sceneggiato spagnolo Il Segreto, ideato dall’autrice Aurora Guerra, continua ad essere ricco di tensione. Nelle puntate in programma su Canale 5 dal 29 novembre al 6 dicembre, Marta Solozabal tornerà nel quartiere in compagnia del marito Ramon.

La felicità della marchesa Isabel de Los Visos nel vedere Francisca Montenegro rassegnata, invece, avrà breve durata. Quest’ultima, dopo aver dato l’impressione di voler lasciare questo mondo con il consorte Raimundo Ulloa per non vederlo più soffrire, deluderà la madre di Tomas e Adolfo. In particolare, la storica darklady lascerà la dimora dell'arcigna parente e si trasferirà con il proprio amato in un’altra casa, situata sempre a Puente Viejo.

Il segreto, trame sino al 6 dicembre: Isabel manipola Rosa, Damian vuole uccidere Matias

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 29 novembre al 6 dicembre 2020, svelano che Alicia, già turbata a causa dell’arresto del padre, rimarrà delusa da Matias. Quest’ultimo, con il ruolo di spia del governo, farà finire in carcere Isidoro ma farà intendere che la giovane Urrutia è una sua complice. Intanto Tiburcio, convinto di essersi sbarazzato di Estefania, perderà le staffe quando la stessa si presenterà di nuovo all’emporio e annuncerà di essere incinta.

Nel contempo Rosa si lascerà manipolare da Isabel, che le farà credere che il colpevole di ogni loro disgrazia sia suo padre Ignacio.

Purtroppo le condizioni di salute di Raimundo peggioreranno sempre di più, nonostante Francisca e Matias facciano di tutto per farlo reagire. In seguito Rosa, a causa della marchesa Isabel, penserà di mettere fine all’esistenza del padre con la convinzione che sia il responsabile di ogni suo problema.

La sorella di Marta e Carolina, proprio quando sarà in procinto di premere il grilletto, desisterà dal suo terribile intento e punterà la pistola contro se stessa per poi convincersi di dover uccidere Isabel. Intanto Estefania continuerà a sostenere di portare in grembo una creatura di Tiburcio. Damian, dopo essere sfuggito all’arresto, si nasconderà da Alicia e prometterà di sbarazzarsi di Matias.

Francisca, sempre più disperata nel vedere Raimundo in stato catatonico, dirà a Mauricio di aver bisogno del suo aiuto per esalare l’ultimo respiro insieme al marito. Nel frattempo, Manuela tenterà di riavvicinarsi a Encarnacion, venendo subito respinta: quest’ultima non avrà alcuna intenzione di tornare a La Casona.

Marta annuncia di aver sposato Ramon, i Solozabal apprendono dell’arrivo di Donna Begoña

Alicia si metterà alla ricerca di Damian, mentre tutti gli abitanti crederanno che Montenegro voglia morire con Raimundo. Intanto Onesimo continuerà ad organizzare il concorso di frittelle per la festa di San Giuseppe, invece Marta dopo, essere tornata a Puente Viejo, annuncerà ai propri cari di aver convolato a nozze con Ramon in segreto, facendo rimanere tutti senza parole.

Purtroppo Rosa, nonostante suo padre dia la sua benedizione ai novelli sposi, affronterà sua sorella per capire se ha un secondo fine. Hipolito seguirà un uomo dopo averlo sorpreso in compagnia di Estefania. Intanto, in una sala di pietra isolata, si riuniranno delle misteriose persone con indosso delle lunghe tuniche. Matias vorrà aiutare Alicia a far scagionare il padre, invece Rosa, convinta che Marta non abbia ancora dimenticato Adolfo, organizzerà un piano per capire se ha ragione. Don Filiberto, dopo aver incontrato Mauricio, cadrà nella disperazione totale per essersi ricordato l’aggressione subita di recente.

Sfortunatamente le indagini di Hipolito non avranno i risultati sperati. Francisca a gran sorpresa, invece di uccidersi insieme al marito, lascerà La Habana e si trasferirà in paese.

Hipolito e Onesimo riusciranno ad impossessarsi di un documento d’identità di Estefania. Isabel dirà a Tomas di odiarlo a causa di suo padre: in tale circostanza quest’ultimo capirà che lui e Adolfo in realtà sono fratellastri. Successivamente i Solozabal, tramite un telegramma proveniente dall’Austria, apprenderanno dell’arrivo nel quartiere iberico di Donna Begoña: quest’ultima verrà dimessa dal sanatorio in cui è stata internata da anni. Infine Don Filiberto, spronato da Isabel, vorrà farla pagare a coloro che l’hanno umiliato e crederà che Mauricio sia intenzionato a tendergli un agguato nel bosco quando lo vedrà con un coltello.