Gli spoiler della soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse sorprese per telespettatori di Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 venerdì 6 novembre, Matias Castañeda (interpretato dall'attore Iván Montes) sarà notevolmente in ansia per Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra), poiché l'uomo sembrerà scomparso e nessuno avrà sue notizie per molto tempo.

Intanto Pablo sarà desideroso di far conoscere sua madre Maria Jesús alla sua famiglia, così organizzerà un piccolo evento presso la Villa dei Solozábal, ma la donna non sarà accolta come sperava il giovane. In seguito Adolfo vorrà continuare la sua relazione con Marta, nonostante Rosa aspetti un bambino da lui.

Spoiler Il Segreto: Matias preoccupato per Raimundo

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 2 al 6 novembre, don Ignacio dopo aver scoperto che sua figlia Rosa è incinta, convocherà lei e Marta per parlare del da farsi. Solozábal costringerà Marta a mettere fine alla sua relazione segreta con Adolfo, per far si che l'uomo sposi Rosa immediatamente, così da prendersi le proprie responsabilità.

Nel frattempo, la situazione presso la fabbrica continuerà a peggiorare, a causa dei problemi con i macchinari. In seguito Matias e Marcela saranno sempre più vicini, i due riusciranno finalmente a recuperare il loro rapporto. Castañeda, però, non sarà totalmente sereno, poiché sarà assai preoccupato per Raimundo, il quale sembrerà sparito nel nulla ormai da troppo tempo.

Intanto Damian e Alicia dubiteranno della buona fede di Matias e del suo impegno presso il sindacato.

Pablo organizza una merenda alla Villa

I Miranar saranno impegnati a cercare di far recuperare la memoria a Tiburcio, ma avranno alcuni problemi con Onésimo. Più tardi Pablo vorrà far conoscere la madre Maria Jesus, alla sua famiglia, così organizzerà una merenda presso la Villa, ma il clima tra i presenti resterà assai teso e la donna verrà accolta con una certa freddezza.

Intanto don Filiberto avrà uno strano atteggiamento a causa dei problemi con Mauricio, l'uomo sembrerà fuori di sé e farà preoccupare anche il capitano Huertas.

Successivamente Francisca Montenegro e Isabel de los Visos si renderanno conto che dietro alle loro disgrazie c'è lo zampino di Eulalia Castro, le due donne finiranno per allearsi, affinché possano combattere contro la loro nemica insieme.

Adolfo vuole continuare la relazione con Marta

Adolfo sarà desideroso di continuare la sua storia d'amore con Marta, nonostante Rosa sia incinta, ma la giovane Solozábal cercherà di allontanare l'uomo sempre di più.

Nel frattempo Tomas penserà ancora a Marcela, così approfitterà dell'assenza di Matias e deciderà di raggiungerla presso la locanda. Il giovane de los Visos confesserà a Marcela di amarla ancora, ma la donna lo stupirà dicendogli che ormai è felice con suo marito. Dopo le parole di Adolfo, Marta si sentirà a disagio con sua sorella Rosa, così deciderà improvvisamente di lasciare Puente Viejo per raggiungere Bilbao. La giovane partirà di nascosto e lascerà a Manuela il compito di avvisare la sua famiglia e di spiegare le motivazioni della sua scelta inaspettata.

Juan Montalvo lascia Puente Viejo

Juan Montalvo sarà costretto a lasciare Puente Viejo, poiché dovrà collaborare con la giustizia nella cattura degli Amaya. Alberto Santos il giornalista di Bilbao, invece, tornerà nella cittadina e avrà in mano delle prove assai concrete riguardo l'incidente mortale di cui accusa Urrutia e don Ignacio.

Nel contempo, presso l'emporio si presenterà una donna sconosciuta, la quale confesserà di conoscere Tiburcio e di aver trascorso alcuni giorni di passione insieme all'uomo. Sarà così che il mistero su cosa abbia fatto Comino durante i giorni in cui è scomparso, si infittirà ancora di più. In seguito Isabel e Donna Francisca, ormai complici, organizzeranno un diabolico piano per far uscire allo scoperto Eulalia Castro ed eliminarla una volta per tutte.

Don Ignacio affronta Maria Jesús

La Marchesa de los Visos non si troverà molto d'accordo con le decisioni prese dalla Montenegro. In seguito don Ignacio deciderà di affrontare in privato Maria Jesús, la madre di Pablo, poiché sarà convinto che la donna non abbia un vero interesse per suo figlio, ma sia arrivata in paese per altri scopi. Nel frattempo in casa Solozábal ci sarà un clima notevolmente teso, a causa della partenza improvvisa di Marta. Rosa, invece, non sembrerà dispiaciuta per sua sorella, anzi sarà molto felice di avere campo libero con il suo amato Adolfo.

Successivamente don Filiberto e Mauricio avranno l'ennesima discussione, durante la quale il sacerdote finirà per minacciare Godoy, mentre Hipolito cercherà di placare l'ira dei due uomini.

Infine, Tiburcio sarà ancora molto confuso e non ricorderà nulla riguardo i giorni nei quali è scomparso da Puente Viejo.