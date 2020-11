Secondo le anticipazioni de Il Segreto nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 27 novembre, donna Isabel approfitterà del momento di debolezza di Rosa Solozabal e tenterà di manipolarla. Intanto, Raimundo farà ritorno in paese grazie a donna Francisca, ma sarà in condizioni preoccupanti. Alice dovrà fare i conti con il tradimento di Matias. La soap opera spagnola va in onda dalla domenica al lunedì alle ore 16:20 su Canale 5.

Spoiler dal 22 al 27 novembre: Alicia vuole candidarsi alle elezioni municipali

Secondo alle anticipazioni delle prossime puntate donna Francisca sarà molto preoccupata per Raimundo, nonostante ci sia la possibilità che sia ancora vivo.

Impaziente di aspettare, la signora Montenegro prenderà il comando dell'operazione di ricerca dell'uomo. Isidoro confesserà a Damian di avere dei dubbi sulla lealtà di Matias. Il giovane, intanto, apparirà sempre più nervoso e questo condurrà Marcela ad avere dei sospetti su di lui. Approfittando dell'allontanamento di donna Francisca, donna Isabel chiederà a don Filiberto di non intromettersi nei suoi affari, ma si renderà conto preso che l'uomo potrebbe essere un buon alleato contro la signora Montenegro. Rosa continuerà ad avere dei problemi di salute mentale e si convincerà che Adolfo non la ama. A quel punto, la donna chiederà di annullare il matrimonio, ma il suo fidanzato tenterà di convincerla a sposarlo.

Alicia deciderà di candidarsi alle elezioni municipali, ma Mauricio non sarà d'accordo con questa scelta e tenterà di sabotare la sua candidatura.

Trama dal 22 al 27 novembre: Raimundo viene ritrovato e torna in paese

Raimundo verrà ritrovato e tornerà in paese con donna Francisca. L'uomo è vivo, ma non è in condizioni ottimali.

Intanto, Jesus Urrutia verrà arrestato con l'accusa di omicidio. Don Ignacio proverà a farlo uscire di prigione. Alicia tenderà un'imboscata a Isidoro per avere informazioni su Matias. Intanto, Raimundo si trova in gravi condizioni e tutto il paese sarà preoccupato per lui. Rosa deciderà di preoccuparsi solo dell'organizzazione del matrimonio, senza curarsi di tutto quello che la circonda.

Donna Isabel la spingerà a credere che il motivo delle loro disgrazie risiede in don Ignacio e metterà la giovane contro di lui. Donna Francisca e Matias proveranno a far reagire Raimundo in qualche modo, ma i loro tentativi falliranno. Alicia dovrà affrontare il tradimento di Matias, il quale ha fatto arrestare Isidoro ed ha esposto tutto il sindacato. L'uomo ha però fatto in modo che Alice venisse inquadrata come sua collaboratrice. Encarnacion abbandonerà la casa dei Solozabal e non lavorerà più per loro.