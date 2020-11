Il celebre sceneggiato spagnolo Il Segreto, continua ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 dal 16 al 22 novembre dicono che finalmente si assisterà al ritorno di Raimundo Ulloa.

L'ex locandiere arriverà a la Habana, dopo essere stato trovato tra le montagne da un pastore. Il marito di Francisca Montenegro sarà vivo, ma verserà in delle pessime condizioni di salute.

Il segreto, spoiler al 22 novembre: Ignacio scatena la furia di Rosa

Nelle puntate che i fan italiani seguiranno da lunedì 16 a domenica 22 novembre, il piano attuato da Isabel e Francisca per mettere fuori gioco Eulalia Castro andrà a buon fine.

La marchesa però si vedrà costretta a spiegare agli abitanti per quale motivo ha inscenato la sua morte. Nel contempo Adolfo rassicurerà Rosa dicendole che sarà un buon padre per la creatura che porta in grembo, per non ammettere di essere ancora innamorato di Marta. In seguito Carolina incoraggerà Pablo, quando le dirà che sua madre Maria Jesus a breve lascerà Puente Viejo. Rosa tornerà a occuparsi dei preparativi del suo matrimonio con Adolfo, dopo aver appreso che la sua futura suocera Isabel è viva. A questo punto la giovane Solozabal farà visita alla marchesa, invece Francisca dirà a Matias di essere disperata da quando ha saputo che Raimundo è in pericolo.

Nel frattempo Mauricio scoprirà che Eulalia prima di morire si trovava in compagnia di un ragazzo con un solo occhio.

A questo punto il sindaco chiederà aiuto al capitano Huertas per rintracciare il sicario in questione. Adolfo farà sapere a Tomas di doversi sposare con una donna che non ama soltanto perché diventerà padre, mentre Ignacio scatenerà la furia di Rosa quando le dirà che sua sorella Marta dovrebbe partecipare alle sue nozze.

Con i suoi scatti d’ira la secondogenita di Solozabal farà capire di somigliare sempre di più alla madre Dona Begona.

Mauricio annuncia il decesso di Campuzano, Raimundo arriva a la Habana

In seguito Rosa dopo aver indossato il suo abito da sposa cadrà dalle scale, ma per fortuna a soccorrerla in tempo ci penseranno Carolina ed Encarnacion.

Pablo si sfogherà con Ignacio a seguito della partenza della madre: quest’ultimo ribadirà al figlio di non aver sbagliato a sospettare che la sua ex amante fosse interessata soltanto al denaro. Intanto Tomas si accorgerà della freddezza di Alicia nei suoi confronti, invece Francisca dirà a Isabel che potranno scoprire dove si trova Raimundo soltanto grazie a Campuzano: purtroppo quest’ultimo verrà dichiarato morto da Mauricio.

Mentre la marchesa de Los Visos apparirà soddisfatta, Rosa non appena Adolfo le darà l’anello di famiglia vorrà annullare il loro matrimonio con la convinzione che i suoi sentimenti non siano ricambiati. Encarnación incoraggerà la figlia Alicia a candidarsi sindaco alle prossime elezioni.

Mauricio invece rassicurerà Matias dicendogli che presto troveranno suo nonno Raimundo: quest’ultimo in effetti tornerà a la Habana trasportato su una barella e la moglie Francisca chiederà al sindaco di chiamare subito un medico.