Tra qualche settimana, i telespettatori de Il Segreto assisteranno al ritorno di Emilia Ulloa. Il personaggio interpretato da Sandra Cervera, sarà quindi protagonista anche in questo finale di stagione. La donna giungerà a Puente Viejo dopo aver saputo delle gravi condizioni del padre Raimundo che si ritroverà in stato vegetativo dopo essere caduto nelle grinfie di Eulalia. Tra Emilia e donna Francisca non mancheranno gli screzi, che porteranno le due donne a guardarsi con diffidenza.

Emilia torna a Puente Viejo nelle prossime puntate de Il segreto

Per i fan de Il segreto tra qualche settimana, ci sarà una gradita sorpresa.

Nella soap tornerà uno dei personaggi più amati di questi 11 anni. Si tratta di Emilia Ulloa, la quale giungerà a Puente Viejo senza il marito Adolfo. Un'assenza che non passerà inosservata e che verrà svelata solo con il prosieguo di questa intricata story line. Nelle prossime settimane dunque si vedrà Emilia pronta ad accudire il padre Raimundo, il quale avrà perso la memoria e verserà in uno stato catatonico dopo essere stato rapito da donna Eulalia.

Il segreto spoiler: Raimundo ridotto a un vegetale, Emilia accanto a lui

Come noto, dopo la morte di donna Eulalia, Francisca con l'aiuto di Mauricio e del capitano Huertas sarà riuscita a ritrovare il suo amato Raimundo ma, le sue condizioni saranno critiche.

Trasportato inizialmente a La Habana, non si potrà far altro che constatare che l'uomo potrebbe rimanere un vegetale per sempre. Una situazione drammatica quella che vivrà donna Francisca, che non ascolterà neppure i consigli di donna Isabel, decidendo di trasferirsi in un'umile dimora per occuparsi da sola del suo amato marito.

Marcela e Mauricio staranno vicini a Francisca e si convinceranno del fatto che l'uomo possa migliorare, mentre Montenegro sembrerà disperata e avrà timore che Raimundo non esca mai più dallo stato vegetativo in cui si trova. Nonostante questo, la si vedrà continuare a prendersi cura amorevolmente del marito.

Il segreto, trame spagnole: Emilia e Francisca una contro l'altra per Raimundo

Dalle trame de Il segreto già andate in onda in Spagna, si verrà a sapere che proprio in questo frangente farà il suo ritorno a sorpresa Emilia. La donna comunque sia, sarà felice di rivedere il padre, anche se donna Francisca non le darà molte speranze. Di contro Mauricio informerà Emilia che starà per giungere a Puente Viejo un luminare che potrebbe avere una cura destinata a far migliorare Raimundo. Nonostante questa buona notizia, donna Francisca continuerà a temere il peggio. Emilia invece, dopo un colloquio con donna Isabel, si convincerà del fatto che Montenegro voglia porre fine alle sofferenze di Raimundo uccidendolo, mentre dall'altra parte, Francisca vorrà indagare sui reali motivi che avranno portato Emilia a fare ritorno a Puente Viejo.

Le nuove trame de Il segreto dunque, vedranno le due donne sempre più diffidenti una verso l'altra, proprio com'era in passato.