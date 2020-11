Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che le prossime puntate della soap iberica vedranno Rosa Solozobal sempre più preda della sua follia. La giovane infatti, si renderà protagonista di una scena delirante che la vedrà ruzzolare per le scale della Villa con indosso il suo abito da sposa. Nel dettaglio, la figlia di Ignacio avrà questo curioso incidente mentre si starà provando il vestito anche se, da quanto si apprende, per lei non ci saranno conseguenze se non qualche escoriazione. La sua instabilità mentale non passerà inosservata nemmeno a Manuela e Encarnacion, le quali non potranno fare a meno di notare nella ragazza alcuni atteggiamenti simili a quelli della madre Begonia.

Il segreto, anticipazioni: Rosa sempre più instabile mentalmente

Il segreto continua ad appassionare il pubblico di canale 5 che, ogni pomeriggio, segue con interesse le vicende ambientate a Puente Viejo. Nel corso delle prossime settimane, i fan italiani potranno assistere al crescente disagio psichico di Rosa Solozobal, la figlia di Ignacio. La sua instabilità mentale comincerà a manifestarsi in particolare, quando tutti crederanno alla morte di donna Isabel. Rosa infatti, in questo frangente, non mostrerà nessuna sensibilità per il lutto del suo promesso sposo Adolfo e si preoccuperà invece del loro imminente matrimonio, temendo che l'improvvisa scomparsa della Marchesa possa ritardarne la celebrazione.

Il segreto, spoiler Spagna: Rosa teme di diventare folle come la madre

Dando uno sguardo a ciò che è già andato in onda in Spagna, Rosa continuerà a fare pressioni su Aldolfo affinché le nozze vengano celebrate il prima possibile, visto che la giovane avrà timore del ritorno in paese della sorella Marta.

Rosa inoltre, si infurierà pure con il padre Ignacio, nel momento in cui l'uomo le confesserà di aver invitato proprio Marta al matrimonio. Dalle anticipazioni de Il segreto, si verrà a sapere che, proprio durante il duro scontro con il padre, Rosa scoppierà in lacrime confessandogli di aver paura di essere sul punto di diventare pazza come la madre Begonia, da anni rinchiusa in manicomio.

Rosa cade dalle scale vestita da sposa nelle prossime puntate de Il segreto

Anche Manuela e Encarnacion avranno il sospetto che Rosa sia instabile e folle come sua madre, visto che noteranno i suoi sbalzi di umore, proprio come capitò anni prima alla moglie di Ignacio Solozobal, poco prima che venisse internata. Lo squilibrio mentale della giovane, la porterà a dare di matto nel momento in cui la sarta ritarderà il suo arrivo alla Villa per la prova dell'abito nuziale. Successivamente, Rosa indosserà il vestito e comincerà a girare su se stessa, canticchiando la marcia nuziale. La figlia di Ignacio poi, cercherà di scendere le scale sempre volteggiando, ma il vestito le si impiglierà sotto i piedi facendola ruzzolare. Nulla di grave per Rosa, la quale se la caverà solo con qualche graffio.