Dopo la pausa per le nazionali riprendono gli appuntamenti con la Champions League 2020-2021: il prossimo martedì 24 novembre è in programma il nuovo match della Juventus che dovrà vedersela in casa contro gli avversari del Ferencvaros. Un match decisamente molto atteso dai tanti tifosi bianconeri che in queste ultime settimane, complice l'assenza del campionato di calcio per lasciare spazio alle partite della Nazionale italiana, sono in astinenza del calcio giocato. La partita di Champions del prossimo martedì sera potrà essere seguita anche in chiaro e in diretta streaming online gratuitamente.

Dove vedere Juventus-Ferencvaros del 24 novembre in diretta tv e streaming

Nel dettaglio, come riportato dalla Guida Tv di "Tv Sorrisi e Canzoni", la partita tra Juventus e Ferencvaros in programma il 24 novembre alle ore 21.00 presso lo Stadium di Torino e valida per il girone G di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5.

La rete ammiraglia Mediaset, quindi, proporrà ai telespettatori la possibilità di seguire l'incontro in chiaro senza bisogno di dover disporre di un abbonamento ad una pay tv satellitare.

La partita di Champions League della Juventus sarà trasmessa live su Canale 5

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 ma le telecamere di Canale 5 si collegheranno qualche minuto prima con lo Stadium di Torino per aggiornare gli spettatori sulle ultimissime news prima del fischio di inizio. La partita della Juventus contro il Ferencvaros potrà essere vista e seguita anche in diretta streaming online.

Accedendo al portale web MediasetPlay, infatti, è sempre possibile guardare online la diretta 24 ore su 24 di tutti i canali del gruppo Mediaset.

Come noto è anche possibile scaricare l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari, cosa che consentirà di poter seguire il match di Champions dei bianconeri di martedì 24 novembre comodamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere al computer di casa oppure al televisore.

Il 24 novembre scendono in campo Juventus e Lazio per la Champions

I campioni d'Italia ospiteranno così la squadra ungherese nella quarta giornata del girone dopo essersi imposti all'andata in trasferta per 4 a 1. In quell'occasione fu dunque la Juventus capitanata da Pirlo ad avere la meglio: la squadra italiana riuscì ad imporsi alla Puskas Arena di Budapest grazie alla doppietta di Morata e al gol di Dybala prima che gli avversari si esibissero in un incredibile autorete a suggellare il risultato finale.

Sempre nella serata del 24 novembre 2020 è in programma anche l'incontro di Champions League della Lazio che dovrà vedersela in casa, All'Olimpico, contro lo Zenit San Pietroburgo .