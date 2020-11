Il futuro de L'Allieva 4, la Serie TV di Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, appare ancora incerto. Sono passate diverse settimane dal giorno in cui è andata in onda l'ultima puntata della terza stagione e al momento da parte della Rai non ci sono ancora notizie e conferme ufficiali su quello che sarà il destino di questa seguita e amata fiction. A fornire le ultime indiscrezioni ci ha pensato la rivista Nuovo la quale ha rivelato che Lino Guanciale potrebbe non far più parte del cast di questa serie nel caso in cui ci fosse una quarta stagione.

Nessuna certezza sul futuro della serie tv L'Allieva 4 con la coppia Guanciale-Mastronardi

Nel dettaglio, alla vigilia del debutto della terza stagione de L'Allieva, Lino Guanciale e Mastronardi avevano lasciato intendere che questa sarebbe stata l'ultima serie per questa fiction dato che entrambi avrebbero preferito impegnarsi su altri progetti.

Poi nelle settimane successive i due attori avevano provato a tirare un po' i remi in barca, ammettendo che non era ancora tutto stabilito e quindi senza escludere a priori una quarta serie. Adesso sulle pagine di "Nuovo" viene riportato che nel caso in cui dovesse esserci L'Allieva 4, Lino Guanciale potrebbe non essere presente.

Il possibile addio di Lino Guanciale: potrebbe lasciare il cast de L'Allieva 4

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti riporta che Alessandra Mastronardi sarebbe decisamente più possibilsta a rivestire di nuovo i panni dell'amata Alice Allevi in una possibile quarta stagione mentre Lino Guanciale dovrebbe uscire di scena.

"Si vocifera che a lasciare la serie sia Lino Guanciale" viene scritto sulle pagine del settimanale.

La bella Alice, quindi, potrebbe ritornare in scena senza avere al suo fianco l'amato Claudio Conforti, con cui è convolata a nozze dopo aver superato diversi ostacoli e peripezie.

Grande successo di ascolti per l'ultima stagione de L'Allieva su Rai 1

Cosa succederà a questo punto? Ci sarà oppure no questa quarta stagione de L'Allieva?

I fan continuano a sperare di sì e ovviamente dal punto di vista degli ascolti la serie tv potrebbe essere riconfermata tranquillamente. Le puntate inedite della terza stagione, infatti, hanno registrato un'ottima media di spettatori con oltre 4,5 milioni di fedelissimi a puntata e uno share che oscillava tra il 19 e il 21%.

Numeri che sono cresciuti ancora di più quando c'è stata la messa in onda della puntata finale di questa terza stagione che ha raggiunto la soglia dei 5 milioni di fedelissimi, confermando il grande interesse e il forte gradimento che c'è per il racconto delle vicende che ruotano intorno alla coppia composta da Claudio Conforti e Alice Allevi.