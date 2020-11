Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L'allieva, nella sesta ed ultima puntata della terza stagione che andrà in onda in prima serata alle 21:20 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena incredibili. In particolare, nel finale di stagione della fiction con protagonisti gli attori Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, arriverà il giorno del tanto atteso matrimonio tra Claudio Conforti e Alice Allevi. Inoltre, si riprenderà ad indagare sul delitto di cui è stato incolpato Giacomo Conforti.

In questo sesto ed ultimo appuntamento, gli spettatori avranno modo di vedere l'undicesimo e il dodicesimo episodio che saranno rispettivamente intitolati "L'ultima cena" e "Insieme, connessi, finché morte non ci separi".

Claudio e Alice proveranno a far uscire Giacomo di prigione

Entrando nello specifico degli episodi, il dottor Claudio Conforti e la sua fidanzata Alice Allevi le proveranno tutte per far uscire di prigione Giacomo, anche se non sarà per niente facile. Intanto, Paolone dovrà eseguire una perizia, in modo tale da chiarire la misteriosa morte di un critico gastronomico. Nel frattempo, la Manes rinuncerà alla sua ricerca, ma Alice non vorrà arrendersi, in quanto è troppo testarda per mollare. Proprio per questo motivo, la giovane protagonista proverà un ultimo tentativo.

Giacomo uscirà momentaneamente di prigione

Invece nel dodicesimo episodio, Giacomo potrà uscire dal carcere però solo temporaneamente.

Allo stesso tempo però le forze dell'ordine continueranno ad indagare sull'omicidio di cui è stato incolpato.

Poco dopo, Allevi farà una scoperta alquanto bizzarra, cioè verrà a sapere che ci sarà qualcuno che starà mostrando un certo interesse per la Manes. Proprio per questo motivo, Alice vorrà cercare quante più informazioni possibili su questa persona.

Successivamente arriverà il tanto atteso giorno delle nozze tra Claudio Conforti e Alice, però le ultime anticipazioni sveleranno che "Passerà invano".

Dove rivedere le precedenti puntate della fiction L'allieva

Non ci resta che aspettare la messa in onda della sesta ed ultima puntata della terza stagione della fiction L'allieva per scoprire se Claudio e Alice riusciranno a convolare a nozze e se Giacomo riuscirà ad essere scagionato dall'accusa di omicidio.

Intanto per chi volesse rivedere tutti gli episodi precedenti della terza stagione e della prima e seconda serie della Serie TV potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play. L'appuntamento con la fiction con protagonisti la Mastronardi e Lino Guanciale è per domenica 8 novembre alle 21:20 su Rai 1.