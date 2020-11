Nicole Soria è una delle protagoniste di Matrimonio a prima 2020. Dopo l'ufficializzazione della frequentazione di Andrea Ghiselli con Sitara Rapisarda, la 29enne ha rotto il silenzio. Nicole intervistata da Fanpage.it ha ammesso di essere rimasta delusa per il comportamento avuto dalla sua amica. A detta della Soria, è stato un vero e proprio tradimento alle spalle. Per chi non avesse seguito il programma trasmesso su Real Time è bene fare un passo indietro. Il team di esperti per portare a termine l'esperimento aveva unito Nicole con Andrea e Sitara con Gianluca.

Le dichiarazioni di Soria

Nella clip di anticipazioni legata alla nona puntata di 'Matrimonio a prima e poi' in onda martedì 24 novembre, Andrea Ghiselli ha confidato agli esperti di avere intrapreso una relazione con Sitara Rapisarda.

In un'intervista a Fanpage.it la neo coppia ha affermato di essere felicissima. Inoltre, Sitara ha riferito di avere provato ad avere un rapporto civile con Nicole, ma invano.

A distanza di qualche giorno dall'intervista di Andrea e Sitara, anche Nicole Soria ha fornito la sua versione dei fatti. L'ex moglie di Ghiselli ha spiegato di non essere rimasta stupita per la frequentazione dei due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista. La diretta interessata ha solo ricevuto una conferma di quanto le era stato detto da alcune fonti attendibili. La 29enne ha ammesso di essere delusa per l'accaduto, perché aveva stretto un legame forte con Rapisarda: "Non era plausibile, per me, che la stessa Sitara che mi consolava al telefono per ore, potesse farmi alle spalle un tradimento simile".

A Fanpage.it Nicole Soria ha spiegato di aver cercato più volte un chiarimento con Sitara, visto che da un giorno all'altro ha smesso di risponderle al telefono. In merito alle dichiarazioni della Rapisarda su un mancato rapporto civile tra le due, la 29enne ha precisato di non avere mai sbloccato l'ex amica sui social network.

Nicole ha agito in quel modo, solo perché non vuole farsi trattare male da Sitara: "Ti fingi mia amica, ti frequenti con mio marito di nascosto, e poi con diritto mi insulti per telefono?"

Nicole si è sentita usata dall'ex marito

Durante l'intervista Nicole Soria ha parlato anche del suo ex marito. La giovane ha ribadito di essersi sentita usata da Andrea Ghiselli.

Nonostante quest'ultimo non avesse mai provato attrazione fisica, ha accettato di sposarla ed ha avuto un rapporto fisico. Secondo Soria, il personal trainer si è comportato in quel modo solo perché veniva da un lungo periodo di astinenza causato dal lockdown.

A Fanpage l'ex protagonista di Matrimonio a prima vista ha riferito di non essersi sentita vittima di body shaming. Nicole ha confidato di non avere mai avuto problemi con il cibo ed è sempre restata fedele alle sue abitudini. Infine, Nicole Soria ha spiegato che anche se l'esperimento di Real Time con lei non è andato a buon fine rifarebbe tutto.