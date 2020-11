Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne dell'1 novembre raccontano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati su Roberta, che dopo averci riflettuto a lungo ha scelto di mettere la parola fine al suo percorso in trasmissione con il cavaliere Michele Dentice. Tina Cipollari, invece, non era presente in studio bensì in collegamento da casa, perché impossibilitata a prendere parte a questa registrazione, mentre Sophie sembra aver trovato la persona giusta per lei, così come riportano gli spoiler de Il vicolo delle news.

Uomini e donne, registrazione dell'1 novembre: Tina Cipollari in quarantena

Nel dettaglio, Tina Cipollari non era in studio, ma in collegamento da casa, perché questa settimana è stata in contatto con una persona positiva al coronavirus e, come prevede la prassi, si è messa in quarantena. Questa volta, quindi, la storica opinionista della trasmissione di Maria De Filippi non ha potuto commentare dal vivo le avventure della sua "nemica giurata" Gemma Galgani, che continua a essere alle prese con Biagio, diviso a sua volta tra lei e Sabina.

Successivamente si è parlato delle vicende di Roberta, che in queste ultime settimane è stata alle prese con la frequentazione che l'ha vista protagonista con il cavaliere Michele Dentice.

La dama, però, ha preso una decisione molto importante per il suo futuro sentimentale.

Roberta decide di chiudere con Michele Dentice a U&D

Roberta, nel corso di questa nuova registrazione dell'1 novembre, ha comunicato la sua decisione di voler chiudere definitivamente con Michele. Il cavaliere le aveva promesso che sarebbe stato maggiormente presente con lei dopo la gara di bodybuilding che doveva sostenere, ma Roberta in studio ha dichiarato che ciò non è avvenuto.

Motivo per il quale la dama di U&D ha preferito voltare pagina, amareggiata anche dal fatto che Dentice avesse mandato le foto del suo fisico anche alla dama Giulia. Le sorprese per Roberta, però, non sono finite qui, visto che nel corso della puntata è arrivato in studio un nuovo cavaliere, di nome Matteo, che ha ammesso di voler conoscere lei e Carlotta.

Sophie divisa tra Matteo e Antonio: registrazione U&D dell'1 novembre

In studio si è tornato a parlare del percorso della tronista Sophie, che questa settimana è stata protagonista di una nuova esterna con Matteo, un ragazzo semplice e genuino che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. La tronista ha avuto modo di vedersi anche con Antonio, poi in studio ha dichiarato che nei giorni scorsi si è sentita tramite messaggi con un ragazzo che credeva fosse Matteo, ma in realtà era Antonio.

Un inconveniente che ha fatto sorridere un po' tutti in studio a U&D tranne Antonio che non ha gradito moltissimo. Alla fine, però, Sophie ha scelto di ballare proprio con Matteo.