Giunge al termine L'Allieva 3 con la messa in onda della sesta e ultima puntata in programma stasera 8 novembre in prime time su Rai 1. Un finale decisamente molto atteso dai fan della Serie TV che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, dato che potrebbe essere l'ultima puntata di sempre. Intanto per chi non potesse seguire l'ultima puntata in prima visione assoluta questa domenica sera, potrà rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay oppure riguardarla sul canale free Rai Premium.

L'Allieva 3, la replica della sesta puntata in streaming su RaiPlay e anche su Rai Premium

Nel dettaglio, la sesta e ultima puntata di questa terza stagione de L'Allieva si potrà riguardare in replica streaming accedendo al sito web RaiPlay di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari. In questo modo, accedendo alla sezione dedicata interamente alla fiction con protagonisti la coppia Guanciale-Mastronardi, sarà possibile rivedere gli ultimi due episodi in qualunque momento lo si desideri, senza dover ricorrere per forza al pc di casa.

L'ultima puntata, inoltre, sarà ritrasmessa anche in replica sul canale free Rai Premium. La messa in onda de L'Allieva è in programma per sabato 14 novembre a partire dalle 22:15 circa sul canale 25 del digitale terrestre, subito dopo la riproposizione della serie tv Doc - Nelle tue mani con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli.

Il finale de L'Allieva 3: il matrimonio tra Alice e Claudio

Un'ultima puntata de L'Allieva 3 che i numerosi fan attendono con grande trepidazione, dato che finalmente per Alice e Claudio arriverà il momento di unirsi in matrimonio. Per i due giovani protagonisti della fiction arriverà il giorno del fatidico 'sì', anche se non sarà un giorno memorabile e le anticipazioni rivelano che passerà 'invano'.

Occhi puntati anche sul personaggio di Giacomo Conforti. Dopo essere finito in carcere, proseguiranno le indagini per arrivare alla verità dei fatti. Alice e Claudio si impegneranno al massimo per far emergere la verità e per tirare fuori da questo pasticcio il giovane Conforti interpretato da Sergio Assisi.

Futuro incerto per L'Allieva 4

Resta da capire, invece, quello che sarà il futuro di questa fiction che, anche quest'anno, ha regalato alla rete ammiraglia Rai dei risultati d'ascolto molto importanti. Al momento non ci sono ancora notizie certe sulla possibile quarta serie de L'Allieva.

I due attori protagonisti non avevano escluso che questa potesse essere l'ultima stagione di sempre della fiction e, al momento, da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali sul futuro. Per Giorgio Marchesi, invece, tutto dipenderà dalle nuove sceneggiature. A questo punto non resta che attendere per scoprire quale sarà il destino della serie con protagonisti Alice Allevi e Claudio Conforti.