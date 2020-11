Prosegue l'appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia e il 17 novembre è andata in onda la penultima puntata di questa edizione in prima visione su Real Time. Chi non avesse avuto la possibilità di seguirlo, potrà rivedere l'appuntamento del 17 novembre in streaming online sul sito web DPlay oppure attendere la riproposizione della puntata su Real Time nel corso del prossimo weekend.

Dove e quando rivedere Matrimonio a prima vista Italia del 17 novembre in streaming e in tv

Per rivedere la puntata di questo martedì sera (17 novembre) basterà collegarsi al sito DPlay oppure scaricare l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari, che vi permetterà di rivedere il docu-reality in qualsiasi momento lo desiderate.

Accedendo alla sezione del sito dedicata interamente a Matrimonio a prima vista Italia sarà possibile riguardare tutte le puntate di questa fortunata edizione già trasmesse.

La replica dell'appuntamento in onda martedì 17 novembre verrà ritrasmessa anche in televisione su Real Time. La messa in onda è in programma questo sabato pomeriggio alle ore 16:15 e successivamente anche domenica pomeriggio alle 15:40 e poi in seconda serata intorno alle 24.

La decisione finale delle tre coppie di Matrimonio a prima vista

Una puntata decisamente molto attesa dal pubblico che in queste settimane si è appassionato alle vicende delle tre coppie protagoniste di questa edizione. Per Luca e Giorgio la convivenza è proseguita: i due restano sposati, pronti a continuare questo percorso assieme.

Situazione diversa, invece, per Gianluca e Sitara che hanno intrapreso due strade differenti. I due, infatti, hanno divorziato e lei ha continuato a rinfacciargli il famoso messaggio dell'ex fidanzata che proprio non è passato inosservato.

Andrea e Nicole, invece, restano sposati: nonostante in queste settimane ci siano stati diversi alti e bassi, i due hanno scelto di darsi un'altra chance.

In particolar modo Andrea si è detto soddisfatto del percorso perché in 28 anni non è mai riuscito a trovare una ragazza come Nicole, in grado di potergli dare così tanto.

Il 24 novembre l'ultima puntata di Matrimonio a prima vista in tv

Intanto il prossimo martedì 24 novembre sarà trasmessa l'ultima puntata di questa edizione del docu-reality campione di ascolti di Real Time che si preannuncia ricca di colpi di scena.

La puntata del cosa è successo dopo la scelta delle coppie, è già visibile in streaming sul sito DPlay e le anticipazioni rivelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena.

Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Andrea e Nicole e quella formata da Sitara e Gianluca. Entrambe sono scoppiate e non hanno portato avanti il matrimonio ma il vero scoop arriverà nel momento in cui verrà fuori che Sitara ha iniziato una relazione con Andrea. I due si sono frequentati nel corso dell'estate e hanno scelto di intraprendere la convivenza assieme, apparendo felici e innamorati.

Gianluca 'benedice' la nuova coppia Sitara-Andrea

E così, contrariamente a quello che era stato detto nel corso della puntata del 17/11 dedicata alle decisioni finali, il matrimonio tra Gianluca e Sitara non ha dato gli esiti sperati e i due si sono detti addio definitivamente.

Nonostante la separazione e il fatto che adesso lei stia con Andrea, Gianluca non dimostrerà di avere rancore nei confronti della sua ex moglie.

Le anticipazioni della puntata finale del 24 novembre, infatti, rivelano che Gianluca ammetterà di essere contento per la nascita di questa nuova coppia e darà addirittura la sua 'benedizione' all'amore tra Sitara e Andrea.