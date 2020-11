Con la puntata de Il Paradiso delle Signore 5 che andrà in onda martedì 1° dicembre 2020 prenderà il via un nuovo mese di emozioni nella soap opera ambientata nel grande magazzino milanese. Nel corso della 37^ puntata, che sarà trasmessa martedì 1° dicembre su Rai1 alle ore 15:55 circa, l'attenzione sarà posta sul giovane Barbieri. Il signor Armando Ferraris, conoscendo molto bene il carattere dei ragazzi presenti al magazzino, non potrà fare a meno di notare i comportamenti strani di Marcello, in preda ad un evidente stato di ansia e agitazione.

Vittorio onora la promessa fatta a Luciano e parla con Federico

Come già visto nelle precedenti puntate, il giovane Barbieri sarà messo sotto pressione da Mantovano, il quale ricatterà incessantemente Marcello in quanto vorrà del denaro per pagare un debito fatto in passato. Per tale ragione, Barbieri non riuscirà a fare a meno di pensare a questa situazione che lo tormenta ormai da giorni.

Nel frattempo Vittorio onorerà l'impegno preso con il ragioniere Cattaneo e parlerà a lungo con Federico. Il dottor Conti cercherà di persuaderlo affinché il giovane parli con Silvia e Luciano. Grazie alla sua mediazione, Federico riuscirà ad avere un confronto con Luciano e a riconciliarsi con lui.

Nonostante ciò il ragazzo farà fatica a vederlo ancora come suo padre, dato che ormai saprà la verità.

Il giovane non vorrà fare pace con la madre, in quanto la donna lo avrà ferito tremendamente, nascondendogli una verità fondamentale come quella dell'identità del suo padre biologico.

Marcello confessa ad Armando e Salvo di essere ricattato da Mantovano

Durante la puntata del 1° dicembre, i ragazzi del grande magazzino saranno in fermento per l'organizzazione dell'evento del 7 dicembre in onore di Sant'Ambrogio.

Rocco e Pietro, dato che il Santo è anche protettore dell'apicoltura e delle api, verranno incaricati di fabbricare un contenitore a forma di alveare. Invece Laura avrà il compito di preparare nella sua caffetteria delle caramelle al gusto di miele.

Nel frattempo la Pellegrino deciderà di non tenere più nascosta la partenza per Bologna e, dopo averne parlato con Clelia, lo rivelerà anche a Conti.

Nel corso della puntata, Salvatore e il signor Ferraris, abbastanza preoccupati per il comportamento di Marcello, riusciranno a fargli dire la ragione del suo continuo nervosismo. Il giovane Barbieri, gli racconterà che Mantovano è tornato e gli ha chiesto dei soldi ricattandolo.

Intanto la povera signora Cattaneo farà di tutto per riavvicinarsi al figlio. La donna lo aspetterà all'uscita del Paradiso per cercare di parlare con lui ma non avrà molto successo. Il giovane scrittore, non appena vedrà la madre, all'inizio si bloccherà ma dopo cambierà strada evitando Silvia.