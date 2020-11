Arrivano le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, la soap opera tedesca ambientata in un lussuoso hotel situato nei pressi di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dall'8 al 14 novembre , tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incendio in cui Christoph rimarrà ferito, sulla crisi matrimoniale di Michael e Natascha, sull'arrivo di Vanessa al Furstenhof e sui tentativi fatti da Franzi e Steffen per dare il via alla loro produzione di sidro.

Lucy e Bela acquistano un drone

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci raccontano che desiderosi di trascorrere una serata da soli, Christoph e Ariane decideranno di recarsi alla baita per trascorrere una romantica notte insieme. Il giorno seguente, però, un violento incendio divamperà nel casolare mettendo in pericolo la vita dei due innamorati. Sarà proprio in quell'occasione che Ariane si getterà fra le fiamme per salvare la vita di Christoph, rimasto intrappolato nella baita in fiamme.

Dopo aver scoperto che Nadja ha sempre mentito sulla sua gravidanza, Franzi si recherà da Boris e gli racconterà ogni cosa non sapendo che lui in realtà è Tim. Per soddisfare una richiesta di Werner, Lucy e Bela decideranno di acquistare un drone per fare le riprese necessarie per la creazione di una campagna pubblicitaria.Inoltre arriverà a Bichleim una nipote di Alfons Sonnbichler di nome Vanessa.

Steffen, invece, rimarrà sconvolto nello scoprire che suo padre non potrà più tornare a camminare.

Eva si preoccupa per la salute di Christoph

Dopo essere giunta in paese, Vanessa deciderà di recarsi al Furstenhof alla ricerca di un lavoro. Giunta lì, la giovane parlerà con Werner e lo convincerà ad assumerla come fitness trainer degli ospiti dell'hotel.

Dopo aver scoperto che Christoph è rimasto coinvolto in un incendio, Eva si precipiterà in ospedale per controllare le sue condizioni. Michael e Natascha saranno sempre più lontani, soprattutto dopo un violento litigio che avverrà al lago grazie ad André. Robert si arrabbierà con Eva dopo aver scoperto che la moglie ha scritto in una lettera che Emilio è figlio di Christoph.

Dirk acquisterà il birrificio dei Sonnbichler per permettere a Franzi e Dirk di mettere in piedi la loro produzione di sidro. Dopo essere stato dimesso, Christoph verrà a sapere che la sua catena di hotel è ormai sull'orlo del fallimento completo.

Intanto Paul verrà a conoscenza dell'assunzione di Vanessa e andrà su tutte le furie, mentre Tim scoprirà che il suo cavallo, Nero, è fuggito dalle stalle. Alfonso e Hildegard presenteranno Vanessa ad Eva nel corso di una cena, mentre Steffen verrà a sapere che tutte le accuse su di lui per il tentato omicidio di Dirk sono cadute.