Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'amore con le anticipazioni che andranno in onda su Rete 4 dal giorno 23 novembre fino al giorno 29 novembre del 2020. Franzi (interpretata dall'attrice Lea Wegmann) e Tim trascorreranno insieme una notte di pura passione dopo aver visto Nadja morire nel bosco. Il ragazzo sarà ancora molto scosso e ripenserà sempre a quelle parole pronunciate dall'ex moglie in punto di morte e non sarà del tutto sicuro che sia stata davvero a Franzi a spingerla su quel sasso. Nel frattempo Vanessa deciderà di baciare Paul, il quale si tirerà indietro chiedendo anche della spiegazioni.

Eva e Robert pianificheranno insieme il battesimo di Emilio, ma non riusciranno a mettere da parte i loro problemi.

Tempesta d'amore, prossime puntate: Christoph ammetterà ad Ariane di non aver pagato le tasse

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'amore, Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach) ammetterà ad Ariane (interpretata dall'attrice Viola Wedekind) di aver sempre evaso le tasse mentre Eva verrà a sapere del nuovo piano organizzato da Werner e Robert: cacciare definitivamente l'albergatore Christoph dal "Fürstenhof". Eva sarà completamente sconvolta da questa notizia e penserà anche che siano stati proprio loro due a fare la denuncia all'albergatore Christoph per aver evaso le tasse.

Infine, Natascha deciderà di non voler essere la madrina di Emilio perché Tim e Franzi potrebbero venire a scoprirlo e non avviserà in tempo Robert ed Eva. Infatti, quest'ultimi rischieranno di trovarsi senza madrina durante il battesimo di Emilio.

Tempesta d'amore, prossimi episodi: Franzi deciderà di lasciare Tim e cercherà conforto in Steffen

Nei prossimi episodi della soap opera Tempesta d'amore, Franzi sarà sconvolta e delusa perché scoprirà che il suo ragazzo Tim non è del tutto convinto della sua innocenza. Dunque, la donna deciderà di lasciare Tim e di farsi rincuorare da Steffen.

Quest'ultimo si metterà in mezzo per far lasciare Tim e Franzi?

Nel frattempo, Eva punterà il dito contro suo marito Robert e lo minaccerà: se non smetterà di comportarsi in questo modo con Werner non sarà più una persona gradita al battesimo di suo figlio. Ma questo duro avvertimento non sarà affatto decisivo e proprio per questo motivo, Eva penserà di fare i bagagli e di andare per un po' dai Sonnbichlers. Infine, Linda proverà in tutti i modi ad aiutare il suo ex marito Dirk che sarà sempre più depresso e deluso. Per scoprire tutte le prossime puntate tedesche della soap opera Tempesta d'amore, bisognerà attendere le anticipazioni che andranno in onda in Germania.