Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate di Tempesta d'amore, con le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda su Rete 4 dal 30 novembre al 6 dicembre. Dagli spoiler si evince che Eva andrà via, senza dire a Robert la destinazione, ma l'uomo sospetterà che la donna possa essere in Italia da suo fratello Jacob, cosa che quest'ultimo gli ha smentito. Infine Franzi deciderà di non perdonare Tim per non averle creduto in merito alla morte dell'ex moglie Nadja.

Tempesta d'Amore: Robert sarà disperato dalla decisione di sua moglie Eva

Nelle prossime puntate di Tempesta d'Amore, Robert si dispererà quando Eva deciderà di andare via senza dirgli la sua destinazione.

L'uomo si scontrerà anche con Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach), che lo accuserà di aver tradito sua moglie Eva. Invece Natascha e Michael riusciranno a essere felici, dopo aver ritrovato la serenità grazie anche ad Andrè.

Prossimi episodi di Tempesta d'Amore: Ariane deciderà di rimanere al fianco di Christoph

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Linda proverà a rassicurare Christoph e gli dirà di non aver nulla a che fare con i documenti sensibili che si trovavano nella sua borsa. Christoph, però, non le crederà e interromperà la nomina del notaio. Intanto Ariane rimarrà al fianco di Christoph e resterà sorpresa quando l'uomo le chiederà di comprare tutte le sue azioni del Furstenhof.

Tempesta d'Amore: Linda e Dirk si baceranno sul pontile

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Linda, Steffen e Franzi saranno molto preoccupati per la scomparsa di Dirk e le loro paure aumenteranno ancora di più quando Linda troverà la sua sedia a rotelle in riva al lago. Intanto Robert avrà la strana sensazione che il fratello di sua moglie, Jacob, non sia stato sincero al telefono.

L'uomo penserà che sua moglie sia andata in Italia dal fratello.

Dirk prometterà a Linda che non si farà mai più male e il cambiamento d'idea arriverà quando riceverà un bacio dalla sua amata sul pontile. Dirk e Linda si rimetteranno insieme? Intanto Christoph dirà ad Ariane del suo piano su come procedere con la vendita delle sue azioni e la ringrazierà per quello che sta facendo per lui.

Tim scoprirà che Franzi ha sempre detto la verità, per questo le chiederà scusa. La donna, però, non lo perdonerà e continuerà a frequentare il giovane Steffen, in quanto crede che sia il ragazzo più adatto per lei.