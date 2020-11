Nella settimana che va da domenica 22 a sabato 28 novembre 2020 andrà in onda su Rete 4 la soap opera Tempesta d'amore. Come riportato dalle anticipazioni, Christoph scoprirà da Eva che Robert e Werner vorranno cacciarlo dall’hotel. Successivamente Robert scoprirà che la moglie ha raccontato tutto a Christoph e la accuserà di averlo tradito. Subito dopo, proprio durante l’incontro con il sacerdote che dovrà battezzare Emilio, Robert se andrà via lasciando la moglie da sola.

Tempesta d'amore, Christoph non potrà saldare le spese dell'hotel

Christoph sarà disperato dopo aver scoperto che Robert e Werner vorranno estrometterlo dalla struttura: i suoi conti in banca verranno congelati e l’imprenditore alberghiero non potrà quindi saldare le spese della sua catena d'hotel Top Comfort.

Intanto Ariane consiglierà all’albergatore di dare in mano le sue azioni del Fürstenhof ad una persona di sua fiducia. Christoph, ormai senza alcuna speranza, cercherà in tutti i modi di convincere Linda Baumgartner a comprare le sue quote.

Spoiler dal 22 al 28 novembre, Tim conoscerà una ragazza

Sempre nelle puntate che vanno dal 22 al 28 novembre, Michael dirà ad Andrè di essere sicuro di non avere nessuna possibilità con Natascha. Nel frattempo la ragazza andrà in montagna per raccogliere delle erbe rare ma purtroppo avrà un incidente. Come andrà a finire? Dopo che Robert avrà piantato in asso la moglie Eva, esausta dal comportamento prepotente del marito, dirà schiettamente a Robert di non volerlo assolutamente vedere al battesimo del figlio.

Inceve Franzi, dopo aver lasciato Tim, lo vedrà con una donna bella e giovane e rimarrà molto delusa.

Anticipazioni dal 22 al 28 novembre 2020, Eva si trasferirà dai Sonnbichler

Robert, dopo tante peripezie, riuscirà a convincere la moglie a partecipare al battesimo del figlio, ma durante la cerimonia avrà un blocco e ciò verrà notato dagli invitati.

Fortunatamente il momento di panico durerà poco e l'uomo riuscirà a completare il discorso per il figlio. Soltanto Eva capirà la vera ragione del blocco del marito e prenderà una decisione inaspettata. Nel frattempo, Michael soccorrerà Natasha. I due giovani si riavvicineranno ma ad un tratto la donna ripenserà a tutti i momenti in cui il marito l’aveva trattata male e lo terrà nuovamente distante.

Andrè per il bene dei suoi amici proverà a far riavvicinare l’ex coppia. Infatti organizzerà una serata romantica per i due e finalmente Natascha e Michael passeranno una bella serata e l’amore fra i due riaffiorerà. Successivamente Eva cercherà di prendersi del tempo per lei e riflettere. La donna si trasferirà dai Sonnbichler e il marito cercherà in tutti i modi di riconquistare la moglie provando a convincerla a non partire. Eva confesserà al marito di amarlo ma vorrà dare la possibilità ad Emilio (unica sua priorità) di crescerlo in un ambiente sereno.

Tempesta d'amore, Dirk cercherà di togliersi la vita

Lucy si renderà conto che Dirk starà male e avviserà Lidia che cercherà di confortare il marito.

Mentre cercherà di scappare dall’ex moglie, l’uomo cadrà a terra. Non avendo altra scelta, l'uomo accetterà il consiglio della moglie e cercherà di reagire. Sara davvero così? Purtroppo Dirk, privo di speranze, cercherà di togliersi la vita e preparerà un testamento che verrà scoperto da Franzi mentre pulirà la stanza dell'uomo. Quest'ultimo cercherà di convincere Franzi a non dire nulla ma la donna si renderà conto che quel testamento significherebbe che l’uomo vorrà togliersi la vita.