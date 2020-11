Ritorna l'angolo dedicato alle anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, puntate che andranno in onda in Italia su Rete 4 da lunedì 9 novembre fino a domenica 15 novembre.

La crisi tra Robert ed Eva sarà sempre più importante e la coppia arriverà a un punto di non ritorno, mentre Franzi scopre il segreto di Nadja che finge ancora di aspettare un bambino. Intanto Vanessa Sonnbichler arriverà all'albergo creando scompiglio, mentre Ariane riuscirà a salvare Christoph da un incendio. Infine Dirk scoprirà che non potrà più camminare e Linda non lo accompagnerà dal dottore.

Tempesta d'Amore, prossime puntate: Linda deciderà di non accompagnare Dirk dal medico

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Robert (interpretato dall'attore Lorenzo Patanè) deciderà di organizzare una cena romantica con Eva (Uta Kargel) per ricucire un rapporto che sembra ormai allo sbando.

Intanto Steffen (Christopher Reinhardt) cercherà di baciare Franzi (Lea Wegmann), ma verrà respinto, sentendosi dire che loro stanno insieme soltanto per svolgere la loro attività imprenditoriale e che, dunque, si tratta di un rapporto esclusivamente professionale. Linda (Julia Grimpe) si rifiuterà di accompagnare Dirk (Markus Pfeiffer) dal dottore per capire se riuscirà ancora a camminare nonostante quest'ultimo le chieda di stargli accanto, mentre Christoph (Dieter Bach) cercherà in tutti i modi di far rimanere Ariane (Viole Wedekind) all'interno del Furstenhof.

Trame dei prossimi episodi: il segreto di Nadja verrà scoperto da Franzi che lo dirà a Boris

Nei prossimi episodi della soap opera Tempesta d'Amore, inoltre, Franzi scoprirà che Nadja (Anna Lena Classa) ha avuto un aborto spontaneo: la giovane le chiederà di non dire nulla a nessuno, ma Franzi al contrario rivelerà quanto appreso a Boris.

Momenti di panico per Christoph che rischia di morire tra le fiamme. L'uomo si addormenta lasciando alcuni asciugamani bagnati sulla stufa, scoppia un incendio e, per fortuna, Ariane sarà in grado di salvarlo giungendogli in soccorso. In ospedale Cristoph la ringrazia profondamente, toccato dal fatto che abbia superato la sua fobia del fuoco per lui.

Quando più tardi anche Eva viene a sapere dell'accaduto, chiede subito a Ildegarda della salute di Christoph. Non soddisfatta però delle notizie appena ricevute, Eva si presenta di persona all’ospedale. Robert lo verrà a sapere e non reagirà bene.

Vanessa (Jeannine Gaspar) vorrà stabilirsi nell'albergo e Werner deciderà di assumerla ufficialmente come personal trainer. Infine il giovane André organizzerà un piano con la sola speranza di far riconciliare una volta per tutte Natascha e suo padre Michael e userà un trucco per fare incontrare i due al lago.