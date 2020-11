Anna Boschetti, intervistata questa sera in diretta Instagram da Amedeo Venza, ha confessato di essere rimasta incinta del suo fidanzato Andrea Battistelli, ma di aver perso il bambino poco dopo. La donna ha raccontato della gravidanza dopo una domanda in merito, posta dal famoso blogger. Subito dopo la confessione di Anna, Andrea è voluto intervenire nella diretta per dire la sua: Battistelli è rimasto molto deluso dal comportamento della sua fidanzata e dall'atteggiamento, a detta sua, poco rispettoso di Amedeo Venza nei suoi confronti e della sua famiglia. La coppia uscita dalla settima edizione di Temptation Island, si sarebbe lasciata da poco, a seguito della scoperta di Anna di un ipotetico tradimento da parte di Andrea.

Anna Boschetti: 'Sono devastata'

Anna Boschetti, invitata in diretta Instagram da Amedeo Venza, ha raccontato della fine della sua storia d'amore con Andrea Battistelli. La donna ha confessato di essere molto delusa dal comportamento del suo fidanzato e ha dichiarato: "La verità è che sono devastata, non mi aspettavo tutto quello che mi è successo, sto male". Durante la diretta Anna ha rivelato il motivo per il quale ha voluto interrompere la sua relazione con Andrea: la Boschetti non riuscirebbe a perdonare Andrea dopo che l'uomo ha trascorso alcune ore insieme a Beatrice Masi, tentatrice di Temptation Island. Anna, inoltre, ha rivelato che insieme ad Andrea erano presenti anche altri uomini, a detta della Boschetti, tutti fidanzati.

La donna, però, non ha voluto fare i nomi dei ragazzi fidanzati e a tal proposito ha dichiarato: "I nomi non li faccio, altrimenti stasera scoppiano tanti altri fidanzamenti".

Boschetti su Andrea: 'È un ragazzo giovane'

Sempre durante la diretta con Amedeo Venza, Anna Boschetti ha giustificato il comportamento del suo fidanzato Andrea Battistelli dicendo: "Ha 27 anni, penso che lo abbia fatto per la sua giovane età", e ha aggiunto: "È un ragazzo giovane, si è visto tutte queste ragazzine che gli si buttavano addosso e non ha saputo gestire la situazione, si è sentito importante".

Secondo Anna, Andrea avrebbe chiamato la tentatrice Beatrice Masi sperando in un secondo fine e non soltanto per "bere una coca cola", come avrebbe ammesso Battistelli. A tal proposito l'ex concorrente di Temptation Island ha confessato: "Andrea mi ha detto una bugia, se non c'era niente di male me l'avrebbe detto" e ha aggiunto: "Non ho mai saputo dell'esistenza dell'amicizia tra Andrea e Beatrice".

Anna: 'Aspettavo un bambino'

Nel corso della diretta, Amedeo Venza ha fatto delle domande personali ad Anna Boschetti, in merito ad un'ipotetica gravidanza della donna. Inizialmente Anna è rimasta meravigliata dalla domanda del blogger, ma in seguito ha confermato il tutto. Riguardo a questo, la Boschetti ha confessato: "Si aspettavo un bambino da Andrea, l'ho perso alla quinta settimana, ma chiudo qui il discorso". Alla fine dell'intervista, Andrea Battistelli è voluto intervenire dicendo di non comprendere l'atteggiamento di Amedeo Venza, per il fatto di aver tirato fuori un argomento tanto delicato e rivolgendosi al blogger ha dichiarato: "Non hai avuto rispetto nei miei confronti e per la mia famiglia" e ha aggiunto: "Nessuno può sapere come sono stato".