Gianni Sperti e Aurora Tropea hanno avuto alcuni battibecchi durante il percorso della dama romana a Uomini e donne. In un'intervista su Uomini e Donne Magazine del 13 novembre, l'opinionista ha spiegato cosa pensa di Aurora, affermando che, secondo lui, non starebbe cercando l'amore in trasmissione, ma desidera solo mettersi in evidenza e utilizzerebbe l'opinionista soltanto per emergere. Sperti ha detto di avere delle preferenze e di non averlo mai negato e che le parole della Tropea non lo toccano perché ha dimostrato nel corso degli anni la sua professionalità.

A Gianni Sperti non piace Aurora Tropea

Nel corso dell'intervista, Gianni Sperti ha risposto a qualche domanda riguardo il suo rapporto con Aurora. Fra l'opinionista e Tropea non c'è mai stato molto feeling e il ballerino ha dichiarato che il suo ruolo consiste nel giudicare il comportamento dei partecipanti al programma solo all'interno della trasmissione e di non dare un'opinione in merito alle dame e cavalieri al di fuori degli studi televisivi e, come succede nella vita lontana dalle telecamere, con qualche persona si instaura un feeling, mentre con altre no. In merito ad Aurora, Gianni ha dichiarato: ''Non mi piace, non la sento vera, penso abbia un atteggiamento di superiorità, secondo me infondato, e trovo lo faccia in maniera non autentica, nascondendosi dietro un finto perbenismo''.

Secondo Gianni Sperti, Aurora non sta cercando l'amore

Gianni ha detto che secondo lui, Aurora non è interessata a cercare l'amore in trasmissione: ''Ho l'impressione che spesso faccia di tutto per mettersi in evidenza, anche facendo la vittima, pur di avere i riflettori puntati su di lei, forse con la speranza di diventare un personaggio pubblico''.

Secondo l'opinionista, la dama romana istiga tutti, cercando la discussione animata, per poi piangere lacrime di coccodrillo: ''Sono anche convinto che si prepari tutto prima della puntata perché alcune sue risposte esulano dal contesto della discussione, sono fuori luogo''. Gianni Sperti ha inoltre detto che, secondo lui, Aurora lo userebbe per emergere all'interno della trasmissione: ''Lei mi usa per i suoi scopi''.

Le parole di Aurora non toccano Gianni Sperti

Gianni Sperti ha ricordato lo scontro avvenuto in trasmissione con Aurora Tropea e ha spiegato che per tanti anni si è battuto per la verità e la sincerità. L'opinionista ha rivelato che ha delle preferenze e non l'ha mai negato: ''Queste preferenze nascono per un'empatia che si crea quando mi sento affine all'altra persona, mi conquista un atteggiamento per una semplice reazione di pancia''. In merito alle parole che Aurora ha rivolto nei suoi confronti durante le discussioni in studio, Gianni ha detto: ''Le sue parole non mi toccano perché ho lungamente dimostrato la mia serietà professionale con i fatti''.