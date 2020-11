Giovani Longobardi ha partecipato alla scorsa edizione di Uomini e donne. Dopo avere lasciato il programma e avere intrapreso una liasion con Veronica Ursida, ha deciso di non tornare in trasmissione. Nel corso di una diretta Instagram, il calciatore ha attaccato duramente l'operato della redazione. Secondo l'ex cavaliere, in trasmissione andrebbero avanti le persone false.

Lo sfogo dell'ex cavaliere

Giovanni Longobardi si è scagliato contro gli autori di Uomini e Donne. L'ex cavaliere del dating show ha affermato che quel programma non gli appartiene, perché una persona vera non può partecipare.

Poco dopo, il calciatore ha rincarato la dose: "Se fai il pagliaccio o l'attore vai bene". Il giovane campano ha sostenuto di avere fatto il suo percorso a Uomini e Donne, ma po sarebbe arrivato ad una consapevolezza: "Vanno avanti solo i finti, io non ho niente a che vedere". A detta di Longobardi le dinamiche all'interno del dating show sarebbero pilotate: finché uno fa quello che gli viene chiesto è tutto a posto, quando invece una persona sceglie di uscire di scena, la redazione si offenderebbe.

Nel corso del suo sfogo, Giovanni ha sostenuto di essere caduto nella "trappola" due volte. Dopo Temptation Island aveva già capito che c'era qualcosa che non andava, ma ha voluto dare una seconda opportunità: "Ti facevano sentire un Dio perché facevi le cose giuste".

Per descrivere il suo stato d'animo, Longobardi ha dichiarato di non essere un fazzoletto di carta che dopo essere utilizzato viene gettato via. Dopo avere partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island si aspettava un po' più di rispetto e riconoscenza da parte degli autori del dating show. Ma non solo, l'ex cavaliere sostiene che dopo la storia naufragata con Veronica alcuni della redazione gli erano stati vicino, ma poi sono stati gli stessi che gli hanno voltato le spalle.

Giovanni Longobardi è convinto che chi cerca l'amore vero non va bene per Uomini e Donne: "Il programma è vero, le persone sono finte". Nonostante il rammarico per come siano andate le cose, l'ex fidanzato di Ursida ha speso delle parole di stima per Maria De Filippi: "È l'unica persona che stimo in quel contesto".

Longobardi commenta il ritorno di Guarnieri

Prima di concludere la diretta Instagram, Giovanni Longobardi ha commentato anche il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri. Il calciatore non ha cambiato idea sul pugliese: "Uno così che può fare? Solo quello". Per Giovanni, Riccardo non è mai stato l'uomo adatto a Ida Platano perché vuole essere una "primadonna". Inoltre, Longobardi ha raccontato che a Temptation Island una volta Platano è svenuta per via dello strees accumulato.

Infine, l'ex cavaliere del dating show ha sostenuto di essere molto amico di Ida Platano: "C'è molto affetto tra di noi. Lei stravede per me e io per lei".