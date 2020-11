Sabato 14 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne e, stando alle anticipazioni riportate da Isa e Chia, ci sono state parecchie novità. Si viene a sapere infatti che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno ricominciato a sentirsi. Per loro potrebbe esserci un ritorno di fiamma visto che, tempo fa, i due si erano già frequentati all'interno del programma di Maria De Filippi. In puntata si è festeggiato anche il compleanno di Tina Cipollari, mentre è giunta una sorpresa anche per Armando Incarnato.

Ritorno di fiamma tra Riccardo e Roberta? I due si sentono ancora

L'ultima registrazione di Uomini e donne porta con sé molte novità, forse nemmeno così inaspettate.

Riccardo Guarnieri si è rimesso in gioco con una sua ex fiamma. Tornato in trasmissione da qualche settimana dopo la rottura con Ida, il cavaliere tarantino non ha perso tempo ed ha ricominciato a sentire Roberta Di Padua con la quale, in passato, aveva già avuto una frequentazione. La dama dal canto suo, dopo aver chiuso con Michele Dentice, pare abbia accettato di buon grado di sentire nuovamente Riccardo. La loro conoscenza dunque proseguirà e, solo con le prossime registrazioni di Uomini e donne, si scoprirà se questa volta le cose tra loro andranno per il verso giusto.

U&D, ultima registrazione: festa di compleanno per Tina Cipollari

Dando uno sguardo alle anticipazioni riportate dal portale Isa e Chia, si viene a sapere che in studio è stato festeggiato il compleanno di Tina Cipollari con tanto di torta.

Gemma Galgani, temendo di ricevere in faccia la torta, come già capitato in passato, ha chiesto a Maria De Filippi di allontanarla. Proprio la dama torinese al centro dello studio di U&D ha parlato di Biagio e Maurizio, i due cavalieri che sta conoscendo. Per lei è giunto anche un cavaliere di 41 anni che ha deciso di tenere.

Anticipazioni Uomini e donne: Lucrezia torna per Armando

Nel corso della registrazione, c'è stato spazio anche per il tronista Davide Donadei il quale ha fatto un'esterna con Beatrice via Skype, visto che la corteggiatrice aveva il raffreddore. Durante il collegamento si è palesata anche la madre di Beatrice.

In studio il tronista pugliese ha ammesso che Buonocore resta comunque la sua corteggiatrice preferita essendo un passo più avanti delle altre. Sorpresa invece per Armando Incarnato. In studio è tornata Lucrezia Comanducci, la giovane che inizialmente era giunta nel programma per Gianluca De Matteis, salvo poi decidere di conoscere il cavaliere napoletano. Per vedere in onda su Canale 5 tutto quanto accaduto nella registrazione di Uomini e donne del 14 novembre, bisognerà attendere qualche giorno.