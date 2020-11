Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di venerdì 27 novembre rivelano importanti novità riguardanti soprattutto il trono over. Gemma ha invitato a casa sua Maurizio, ma il cavaliere l'ha portata fuori a cena. In studio c'è stata una discussione fra Valentina e Galgani. Maurizio ha tirato fuori alcuni screenshoot riguardo presunti accordi fra la dama trentaquattrenne e Costantino. Il cavaliere lombardo ha accusato Valentina di avere avuto rapporti intimi con Nicola e Costantino. Dopo la sfilata, Gemma ha invitato Maurizio a cena, dicendogli che avrebbe voluto andare oltre e ha chiuso la frequentazione con Biagio.

Registrazione Uomini e donne del 27 novembre: Gemma invita a cena Maurizio

Le anticipazioni esclusive de Il vicolo delle news rivelano che la registrazione è iniziata con le vicende sentimentali di Gemma, che ha raccontato di aver invitato a casa sua a cena Maurizio, per mangiare una pizza. Il cavaliere lombardo, facendo finta di non aver capito di aver ricevuto un invito esplicito dalla dama torinese, ha preferito portare fuori a cena la Galgani. Valentina, che aveva iniziato una frequentazione con Maurizio, è intervenuta, dicendo che all'uomo non piaceva Gemma, ma sarebbe stata la redazione a convincerlo a frequentarla. In studio è nata una discussione e il cinquantenne mantovano ha dato della bugiarda a Valentina, smascherandola.

Valentina avrebbe avuto rapporti intimi con Costantino e Nicola

Il cavaliere lombardo ha tirato fuori gli screenshot di una conversazione fra Valentina e Costantino, ex cavaliere del parterre, in cui la dama gli avrebbe chiesto di mentire sulla loro relazione, pregandolo di raccontare di aver visto un film con lei, non accennando al fatto che avessero avuto rapporti intimi.

Nel corso della discussione, Maurizio ha accusato Valentina di essere andata anche con Nicola, che non era presente in studio. Secondo il single lombardo, la coppia avrebbe avuto un accordo per uscire fuori dal programma insieme. Dartavilla Lupi avrebbe iniziato la frequentazione con Maurizio, soltanto per allungare i tempi all'interno del programma e attendere il ritorno di Mazzitelli in trasmissione.

La sfilata di Gemma Galgani e la proposta a Maurizio

La registrazione di Uomini e Donne si è conclusa con la sfilata e Gemma, dopo aver ballato Flashdance, si è fatta versare l'acqua addosso con un secchio. La dama torinese ha ricevuto quasi tutti 10 ed ha avuto anche la standing ovation da parte del pubblico.

Gemma ha invitato Maurizio a cena e gli ha fatto capire in modo esplicito che voleva continuare la conoscenza. Il cavaliere non ha disdegnato l'eventuale ipotesi di un dopo cena con la Galgani che, nel frattempo, ha chiuso la frequentazione con Biagio. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, per conoscere i dettagli della serata fra la Gemma e Maurizio.