La puntata di Uomini e donne di lunedì 2 novembre, come di consueto andata in onda su Canale 5, ha avuto inizio con il video di Valentina Autieri, nel quale la donna si è sfogata nei riguardi di Germano Avolio, affermando che l'uomo è cambiato notevolmente nei suoi confronti dopo aver parlato con lei di una possibile uscita insieme dal programma. Durante il video, Valentina ha parlato anche di Aurora Tropea e su di lei ha dichiarato: "È cattiva dentro". Secondo l'Autieri, Aurora con il suo atteggiamento avrebbe "sporcato" il suo rapporto con Germano. Dopo il video, Valentina si è confrontata con il suo corteggiatore all'interno dello studio: Germano è sembrato pronto ad uscire dal programma insieme all'Autieri, ma secondo il parere di Gianni e Tina l'uomo non è molto sincero.

Valentina delusa da Germano

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 2 novembre, Germano è stato attaccato e criticato pesantemente anche da Tina Cipollari: secondo l'opinionista Germano non è un uomo, ma un "manichino". Il corteggiatore ha incassato le critiche della Cipollari senza battere ciglio, ma Valentina rimane delusa dal fatto che Avolio abbia sottolineato alla redazione che il suo feeling con lei è soprattutto fisico e chimico, piuttosto che mentale. Mentre a detta dell'Autieri, Germano aveva detto cose ben diverse la settimana precedente, riguardo il loro legame. In seguito Maria De Filippi, per alleggerire la tensione, ha chiuso temporaneamente la questione riguardo Valentina e Germano e ha chiesto a Gemma di scegliere qualcuno con cui ballare: la dama del trono over non ci ha messo molto a fare la sua scelta e ha chiesto a Mario di ballare con lei.

Davide Casadei: tensione con Beatrice e Chiara

Dopo il ballo, Maria ha passato la voce al tronista Davide Casadei: il venticinquenne ha creato una certa tensione con entrambe le sue corteggiatrici, Beatrice e Chiara. Le due ragazze, nonostante siano rivali e stiano corteggiando lo stesso uomo non sembrano essere in conflitto.

A tal proposito, Maria De Filippi si è complimentata con le due giovani corteggiatrici per il loro atteggiamento estremamente solidale. Durante la puntata Davide ha rimproverato Chiara, per non avere avuto nessuna reazione dopo aver visto il video di lui e Beatrice, nel quale i due si baciavano. Dopo l'osservazione di Davide, Chiara ha cercato di motivare la sua "non reazione" alla vista del bacio tra lui e Beatrice.

Beatrice esce dallo studio

In seguito Maria De Filippi ha sottolineato il fatto che il tronista abbia scelto di ballare con Beatrice nel corso della puntata, soltanto perché Chiara non ha avuto nessuna reazione guardando il bacio tra lui e l'altra corteggiatrice. Le parole di Maria sono pesate molto, soprattutto a Beatrice che nel sentirle non la prende bene e scoppia a piangere mentre esce dallo studio. Dopo la reazione di Beatrice, Maria ha consigliato a Davide di evitare di fare esperimenti con le sue corteggiatrici, poiché entrambe le ragazze meritano attenzioni e rispetto. Poco dopo le parole di Maria, Davide ha raggiunto Beatrice per cercare di rassicurarla.

Armando rifiuta le nuove corteggiatrici

Nel bel mezzo della puntata, Maria De Filippi ha fatto entrare tre nuove corteggiatrici per il cavaliere del trono over Armando Incarnato. Secondo Tina l'uomo non terrà nessuna delle tre donne e i pronostici dell'opinionista poco dopo sembrano avverarsi. Armando, infatti, ha rifiutato subito le nuove corteggiatrici e ha giustificato la sua decisione dicendo di non provare attrazione fisica per nessuna di loro. Gianluca ha subito criticato Armando per le sue parole, accusandolo di aver detto cose non vere, soprattutto riguardo Lucrezia. Successivamente Maria ha chiamato al centro dello studio due nuovi protagonisti del parterre del trono over, Costantino e Claudia: il cavaliere over ha dichiarato di avere la donna al centro dei suoi pensieri e di aver preso una bella cotta per lei, ma Claudia interrompe l'uomo dicendogli di essere un pò troppo frettoloso, nonostante anche lei provi un interesse particolare verso di lui.

Valentina decide di lasciare il programma

Maria ha interrotto la conversazione tra Costantino e Claudia all'improvviso, per far entrare Valentina e Armando in studio: nonostante tutto i due hanno lasciato a sorpresa il programma di Uomini e Donne insieme, per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Valentina però è sembrata essere delusa dall'atteggiamento del cavaliere e si aspettava che l'uomo fosse più trasportato sentimentalmente, la dama si aspettava di fare un'uscita diversa, ma alla fine ha deciso ugualmente di lasciare la trasmissione insieme al suo corteggiatore. Dopo la decisione di Valentina e Germano, Maria ha passato la parola a Sophie: la tronista ha dichiarato di essere alquanto dispiaciuta per non sentirsi tanto coinvolta con nessuno dei ragazzi in studio.

Subito dopo Maria De Filippi ha consigliato alla giovane di non avere fretta e di godersi il tempo a sua disposizione all'interno del programma, senza farsi troppi problemi, poiché l'amore per lei arriverà nel momento giusto.