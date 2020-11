La puntata di Uomini e donne di mercoledì 4 novembre, andata in onda su Canale 5, ha avuto inizio con il confronto tra il cavaliere Michele Dentice e la dama Serena. I due al termine della puntata precedente hanno ballato insieme e poi sono andati a cena fuori. Nel corso della nuova puntata, Serena ha raccontato i dettagli dell'uscita con Michele e ha confessato che la serata con l'uomo è andata molto bene, tanto che è stata seguita da un bacio. Nel bel mezzo della conversazione tra i due, Maria De Filippi ha trasmesso il video della litigata tra Michele e Roberta Di Padua, avvenuta tra i camerini e i corridoi dello studio televisivo.

Roberta e Michele discutono

Roberta ha avuto un profondo sfogo nei camerini, nel quale si è lamentata del comportamento di Michele Dentice e quando l'uomo è arrivato per parlargli lo scontro tra i due è stato inevitabile. Al termine della discussione, il cavaliere ha accusato Di Padua di essere sempre sul piede di guerra, mentre lui vorrebbe la pace. L'atteggiamento di Michele non è passato inosservato a Tina Cipollari: l'opinionista ha accusato il cavaliere di essere un bugiardo, ma l'uomo si è subito difeso giustificando tutte le sue azioni. Anche Gianni ha voluto spendere alcune parole nei confronti di Dentice: secondo l'opinionista Michele non avrebbe un reale interesse per Serena. Nel corso della puntata Michele è stato criticato anche da Armando, con il quale ha avuto una discussione assai animata.

Roberta critica Michele: 'È un professionista'

Roberta Di Padua, dopo la discussione avuta con Michele, ha criticato molto l'atteggiamento dell'uomo e su di lui ha detto: "È un professionista". In conclusione, Roberta ha dichiarato di essere molto presa e attratta da Dentice, ma al contempo ha confessato: "Voglio chiudere questa pagliacciata".

In seguito Maria De Filippi ha chiesto a Michele di scegliere una donna con cui ballare: il cavaliere del trono over non ci ha messo molto a fare la sua scelta e ha invitato la dama Maria a ballare con lui, confessando poi di essere d'accordo con la corteggiatrice già da molto tempo. Subito dopo il ballo, Maria De Filippi ha passato la parola a Sophie: la tronista si è subito chiesta che fine avessero fatto i suoi corteggiatori, non avendoli visti all'interno dello studio, ma Maria l'ha rassicurata dicendole che tutti e tre i ragazzi in realtà erano rimasti nei camerini e che Nino la stava aspettando fuori per avere un chiarimento.

Sophie, però, ha deciso di rimanere in studio e non ha raggiunto Nino, poiché secondo la donna non aveva senso ripetere ancora le stesse cose dette in precedenza.

Tensione tra Nicola e Federica

Nel bel mezzo della puntata, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio il cavaliere Nicola Mazzitelli e la dama Federica: i due sarebbero dovuti andare a cena insieme, ma a causa di un ritardo di lui, Federica ha preferito uscire con un'altra persona. Durante il confronto tra i due, Nicola ha cercato di spiegare le motivazioni del suo risentimento nei confronti di Federica, affermando che per lui è importante anche un solo bacio "a stampo". Subito dopo Maria De Filippi ha avvisato Nicola della presenza di una nuova corteggiatrice venuta nel programma apposta per conoscerlo: la donna si chiama Evelin e viene dalla provincia di Venezia.

Nicola è sembrato sin da subito interessato a Evelin, tanto che ha subito invitato la donna a ballare sulle note di "Love is in the air".

Gianluca e Gabriella si baciano

Subito dopo il ballo, Maria ha fatto entrare Gianluca e Gabriella: i due sono usciti insieme e il loro rapporto è sembrato crescere sempre di più. Durante l'uscita, tra Gabriella e Gianluca è scattato il primo vero bacio. Dopo aver visto il video Gabriella ha chiesto scusa a suo padre, per le scene troppo intime tra lei e Gianluca, andate in onda durante la puntata: a detta della dama il genitore sarebbe molto geloso. In conclusione, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio delle nuove corteggiatrici per Gianluca, selezionate in precedenza direttamente dal tronista: Dalila, Emanuela e Francesca.