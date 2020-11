Roberta DI Padua è una delle dame di Uomini e donne. In un'intervista al magazine del programma, la 38enne ha parlato della nuova frequentazione con Riccardo Guarnieri. A detta della dama, i due adesso stanno cercando di capire se tra loro ci potrà essere o meno un futuro. Inoltre, Roberta ha parlato anche della possibilità di un ritorno in puntata di Ida Platano.

Le parole della dama

Riccardo Guarnieri dopo la rottura definitiva con Ida Platano è tornato a Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese ha deciso di voltare pagina e di intraprendere nuovamente una conoscenza con Roberta Di Padua. I due protagonisti del dating infatti, in passato avevano deciso di scambiarsi i numeri, ma le cose non andarono molto bene.

Addirittura, la 38enne di Pontecorvo in una delle puntate andò al centro dello studio e diede uno schiaffo a Riccardo.

Oggi, tra i due le cose sembrano andare diversamente. Roberta ha deciso di dare una seconda possibilità alGuarnieri. In un'intervista al magazine di Uomini e Donne, la dama ha parlato della situazione attuale: "Con lui cerco di frenarmi, ma arriverà il giorno in cui non lo farò più". Di Padua infatti, ha spiegato che prima o poi si lascerà andare nei confronti del cavaliere e cercherà di vivere in modo libero quello che prova per Riccardo. Come raccontato dalla dama, al momento i due non hanno le idee chiare su quello che potrà essere il loro futuro. Per questo motivo stanno andando con i piedi di piombo.

In una delle registrazioni la 38enne ha confidato che da quando è tornato in puntata il bel pugliese, spesso lo guarda per rifarsi gli occhi.

Prima di archiviare il capitolo legato a Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua ha parlato anche di un ipotetico ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano. La diretta interessata ha ammesso che non esclude la cosa.

La dama ha sottolineato che tra Ida e Riccardo c'è stato un grande amore. Dunque non sa, se la cosa avvenisse, quale potrebbe essere la reazione del Guarnieri nel rivedere la donna alla quale aveva fatto anche una proposta di matrimonio. Roberta ha sottolineato che i due ex fidanzati si ignorano a vicenda, nonostante dicano di essere rimasti in buoni rapporti.

Il commento sul suo ex spasimante Dentice

Prima dell'arrivo di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, Roberta Di Padua aveva intrapreso una conoscenza con Dentice. Nell'intervista al magazine del dating-show, la diretta interessata ha precisato di credere a tutte le cose belle che il cavalere le aveva detto. Tuttavia Di Padua sembra avere una sua idea sull'ex spasimante: "Secondo me non segue il suo cuore". Insomma, Roberta Di Padua ha spiegato di non essersi mai sentita presa in giro da Dentice.