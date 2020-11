Il piano di Bice per vendicarsi di suo marito Sergio sembrerà andare a buon fine a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 30 novembre al 4 dicembre, rivelano che Massaro scoprirà il suo tradimento con Cotugno, ma farà fatica a credere che davvero abbia una tresca con il vigile. Nel frattempo, Franco si preparerà a partire per la Nuova Zelanda per stare vicino alla madre che dovrà operarsi. Intanto, Niko sarà sempre più in crisi e non farà altro che raccontare bugie a tutti mentre Alberto sarà pressato da Clara e anche da Barbara. Infine, Marina si ritroverà sola a gestire la crisi dei Cantieri.

Un posto al sole, trame 30 novembre-4 dicembre: Franco riceve una notizia preoccupante

Le anticipazioni di Un posto al sole inerenti le puntata in onda dal 30 novembre al 4 dicembre, svelano che Marina e Fabrizio sempre più in crisi sul lavoro, perderanno tutte le loro certezze. Nel frattempo, Franco riceverà una notizia alquanto preoccupante: sua madre dovrà subire un intervento al cuore e non saprà se partire o no per la Nuova Zelanda. Nel frattempo, Niko continuerà a dire un mucchio di bugie rischiando di mettere in pericolo i suoi familiari. Poco dopo, Marina cercherà di affrontare la situazione ai Cantieri con un po' più di combattività mentre Ferri e Lara continueranno con il loro piano alle sue spalle.

Fabrizio, invece, al contrario della Giordano e di Ferri e Martinelli, darà l'impressione di essersi arreso. Nel frattempo, Clara continuerà a insistere con Alberto per una convivenza mentre lui si preparerà a una visita inaspettata e che potrebbe portarlo a cambiare i suoi piani. Intanto, Renato cercherà di consolare Bianca, ma rischierà di complicare ancora di più la situazione.

Un posto al sole, anticipazioni al 4 dicembre: Alberto teme di perdere il lavoro

Alberto sempre più pressato da Clara si renderà conto che Barbara lo sta puntando. Intanto, Marina delusa dalla fragilità di Fabrizia, si ritroverà sola ad affrontare la terribile crisi dei Cantieri. Poco dopo, Cinzia deciderà di sacrificarsi pur di non perdere Cotugno.

Nel frattempo, Ilaria accuserà Rossella di essere una raccomandata. La ragazza, che non sta attraversando un bel momento a causa delle tensioni in famiglia, troverà conforto in Ornella edin Patrizio che le resterà accanto. Più tardi, Alberto temendo di poter perdere il lavoro cercherà di far fronte alle avances di Barbara senza indispettirla più di tanto. Poco dopo, Cinzia scoprirà le inaspettate doti di amatore di Cotugno mentre Bice cercherà di rifiutare la vacanza ad Ischia insieme all'uomo. Intanto, Massaro andrà incontro ad una terribile scoperta. Di cosa si tratterà?

Un posto al sole: Massaro non crede al tradimento di Bice

Nei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Angela e Franco prepararsi a partire per la Nuova Zelanda.

Nel frattempo, Niko all'apice della crisi personale, si renderà conto di avere problemi anche nel rapporto con il piccolo Jimmy. Intanto, Rossella si avvicinerà finalmente a Patrizia, ma Ilaria smetterà realmente di dare il tormento al Giordano junior? Infine, Massaro dopo aver scoperto che Bice ha una tresca con Cotugno, stenterà a credere che la moglie lo abbia realmente tradito con il vigile. Tuttavia, l'uomo presto potrebbe cambiare idea sulla questione.