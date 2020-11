Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 novembre su Rai 3 ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Silvia e Michele saranno ai ferri corti e non riusciranno a trovare un punto d'incontro per risolvere le loro divergenze. Nel frattempo, Patrizio vorrà sistemare le cose con Rossella, mentre Niko non sarà felice del suo nuovo lavoro e Susanna troverà un modo per aiutarlo.

Patrizio vorrà tornare insieme a Rossella

Nelle puntate che andranno in onda nella settimana dal 16 al 20 novembrea su Rai 3, Rossella e Patrizio si ritroveranno a fare i conti con i rispettivi sentimenti.

Nel frattempo, Michele e Silvia saranno sempre più in crisi e ci sarà sempre più tensione tra i due.

Poco dopo, invece, Giulia riceverà un brutta notizia dal punto di vista lavorativo ma cercherà di darsi forza per non accettare in maniera passiva l'evolversi degli avvenimenti. Intanto le scelte di Niko creeranno non poche perplessità tra le persone a lui vicine, tra cui suo padre.

Successivamente Patrizio proverà a recuperare la sua storia d'amore con Rossella, mentre la madre di quest'ultima vorrà riflettere meglio sul rapporto tra lei e Michele. Nel frattempo, Susanna si sentirà responsabile delle scelte compiute dal figlio di Renato nell'ambito del lavoro.

La crisi di Silvia e Michele porterà conseguenze negative anche per Rossella

Giulia proverà a coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione, però tutto ciò creerà più di qualche scontro in famiglia. Invece Marina si ritroverà ad affrontare una situazione molto complicata sul posto di lavoro a causa di Roberto Ferri.

Il rapporto tra Silvia e Michele sarà sempre più conflittuale e ciò comporterà delle conseguenze negative anche sulla figlia Rossella e sul loro lavoro. Nel mentre, Marina proverà in tutti i modi a fermare le proteste degli operai, anche se Fabrizio non riuscirà ad essere molto d'aiuto. Intanto, Roberto sarà molto contento che i due si troveranno ad affrontare tutte queste difficoltà.

Niko non sarà contento del suo nuovo lavoro

Successivamente, Patrizio e Alberto continueranno a non andare d'accordo, mentre tra Michele e Silvia la distanza aumenterà sempre di più. Poco dopo, Susanna incontrerà Niko per caso e si renderà conto che il ragazzo sta male, in quanto non è assolutamente contento del nuovo lavoro allo studio Leone. La ragazza quindi prenderà una decisione molto difficile per provare ad aiutarlo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti della soap opera potrà farlo in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Rai play.