Tornano le Gilmore Girls. Nel periodo natalizio La 5, canale del gruppo Mediaset, trasmetterà in prima serata, le puntate inedite del telefilm noto in Italia come Una mamma per amica. A oltre dieci anni dalla fine della serie cult, arriveranno quindi quattro prime serate speciali con "Una mamma per amica - Di nuovo insieme", ovvero gli episodi che almeno per il momento rappresentano l'ultima stagione della serie.

Una mamma per amica andrà in onda su La 5 in prima serata

Andrà quindi in onda in chiaro su La 5 quella che finora è l'ultima stagione della serie seguita da milioni di persone in tutto il mondo, stavolta il titolo è 'Una mamma per amica - Di nuovo insieme'.

Queste quattro puntate raccontano le avventure dei personaggi di Lorelai, della figlia Rory e della mamma Emily, non mancherà ovviamente Luke, compagno di Lorelai.

Dopo la fine del telefilm nel 2007 era stato poi deciso, a fine 2015, di realizzare un sequel che è stato girato nel 2016. Il sequel è suddiviso in quattro parti, ognuna di queste di novanta minuti. Anche questo progetto è stato realizzato da parte degli autori storici della serie, ovvero Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino. Le puntate raccontano le tre protagoniste attraverso quattro stagioni di cambiamento: Winter, Spring, Summer, Fall. Tutto il cast principale è presente, Lauren Graham, Kelly Bishop e Alexis Bledel con la sola eccezione di Richard Gilmore, marito di Emily, interpretato da Edward Herrmann, che purtroppo è venuto a mancare nel 2014.

Il telefilm ha mantenuto alcune caratteristiche ovvero i dialoghi velocissimi e un sense of humour particolare.

Anticipazioni nuovi episodi Una mamma per amica

In "Una mamma per amica - Di nuovo insieme", Rory è una giornalista freelance, la quale si vede con Logan e sta lavorando a un libro per Naomi.

Tale relazione è aperta, visto che lui è fidanzato e Rory fa coppia con Paul. A un certo punto però Rory viene licenziata da Naomi e, nel momento in cui la fidanzata di Logan si trasferisce, riflette sulla propria vita sentimentale, iniziando a scrivere un suo libro sulla sua vita.

Nel frattempo Emily è addolorata per la scomparsa del marito.

Nel corso delle puntate elabora il lutto, si trasferisce di abitazione e, per la prima volta nella vita, avvia un percorso da single.

Lorelai è affranta per la scomparsa del padre. Lei e Luke prendono in forte considerazione l'ipotesi di una gravidanza e si recano insieme in una clinica per la fertilità. Non mancheranno, in questi nuovi episodi, le liti tra Lorelai e la figlia Rory. Nel corso delle puntate Lorelai, inoltre, chiede a Luke di sposarla. Inoltre Rory fa visita al papà Cristopher per informarlo del matrimonio. Luke e Lorelai poi effettivamente si sposeranno e - secondo le anticipazioni - Rory rivelerà in quell'occasione alla madre di essere incinta.

Manca davvero poco quindi per tutti gli appassionati della serie che andrà in onda in prima serata nel periodo natalizio su La 5.