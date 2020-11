Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una vita raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, alcuni dei quali lasceranno a dir poco senza parole Casilda, che in paese farà conoscenza con Martinez, una delle new entry della serie. La presenza di questo uomo non passerà affatto inosservata per Casilda: la donna, infatti, noterà subito che c'è una somiglianza a dir poco impressionante con il defunto Martin, l'uomo della sua vita che non ha mai dimenticato, nonostante siano passati ormai anni dalla morte.

Una vita anticipazioni spagnole: in paese arriva Martinez

Nel dettaglio, nel corso delle puntate spagnole di Una vita in onda in questo mese di novembre in patria, ha fatto il suo ingresso in scena un nuovo personaggio di nome Martinez.

Trattasi di un venditore ambulante di caramelle che si è affacciato ad Acacias 38 e che spiazzerà completamente la domestica Casilda, lasciandola addirittura senza parole.

Casilda, infatti, nel momento in cui si troverà di fronte a Martinez non potrà non notare la somiglianza che c'è tra il venditore ambulante e il suo ormai defunto Martin. Quest'ultimo venne a mancare durante le puntate della terza stagione della soap: pur di salvare la vita a Diego Alday che era entrato nel mirino della perfida Ursula, Martin morì.

Casilda meravigliata dalla somiglianza tra Martinez e il defunto Martin

Un durissimo colpo per Casilda che da quel momento non l'ha mai dimenticato. Sebbene siano passati svariati anni dalla morte del suo amato Martin, la domestica di Acacias non si è mai più rifatta una vita e ha sempre rifiutato ogni possibile nuovo corteggiamento esterno preferendo stare da sola.

La situazione, però, potrebbe cambiare nel corso delle nuove puntate di Una vita: le anticipazioni spagnole rivelano che il personaggio di Martinez, interpretato sempre dall'attore Javi Chou che vestiva anche i panni di Martin, destabilizzerà la donna.

Spoiler spagnoli di Una vita: Martinez è il sosia di Martin

La somiglianza sarà a dir poco palese, al punto che Casilda comincerà a pensare che Martinez possa essere la reincarnazione vivente del suo ex sposo Martin. Cosa succederà a questo punto? Come si comporterà Casilda nei confronti dell'ambulante arrivato ad Acacias?

In attesa di scoprirlo va detto che questo tipo di escamotage è ricorrente nelle trame della soap opera in onda in Spagna. Già qualche anno fa lo stesso espediente era stato utilizzato anche per Il Segreto, quando Soledad si ritrovò a fare i conti in paese con l'arrivo di Simon, ossia il sosia di Juan (interpretato dall'attore Jonas Berami visto anche come tronista a Uomini e donne) il suo primo defunto marito.