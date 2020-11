Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che ci saranno molte sorprese per il pubblico italiano dopo il salto temporale che sarà al centro della trama dei nuovi appuntamenti. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Felicia che uscirà di scena in seguito al salto temporale e soltanto con il passare del tempo si scoprirà che la donna in realtà è morta. Un durissimo colpo in primis per Marcos che, tuttavia, non si arrenderà e continuerà ad indagare a fondo per far emergere la verità sulla scomparsa della donna. Occhi puntati anche su Susana che uscirà definitivamente di scena.

Le nuove anticipazioni spagnole di Una Vita: Marcos addolorato per la morte di Felicia

Nel dettaglio, a dare la notizia della morte di Felicia dopo il salto temporale che avverrà nelle nuove puntate di Una Vita saranno Ramon e Liberto. I due mostreranno tutta la loro solidarietà a Marcos che di punto in bianco si ritroverà a dover affrontare la sua esistenza senza la donna che amava.

La morte di Felicia verrà annunciata assieme a quella di Bellita ma per fortuna, in questo secondo caso si tratterà di un falso. La cantante, infatti, tornerà di nuovo ad Acacias poco dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa ma lo stesso non sarà per Felicia.

Felicia è morta avvelenata

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che tale notizia porterà Marcos a non smettere di ricercare la verità sulla morte della sua amata donna, convinto del fatto che non si tratti di una morte accidentale.

E in effetti, gli indizi che verranno raccolti testimonieranno proprio che Felicia sia stata avvelenata.

L'ennesimo duro colpo per Marcos, il quale apprenderà che qualcuno ha causato la morte di Felicia, avvelenandola. Tale scoperta, però, lo porterà a non poter proseguire le indagini da solo: la situazione, infatti, sarà molto più ingarbugliata di quello che lui potesse immaginare e per tale motivo chiederà aiuto al Commissario Mendez che ormai è diventato un investigatore che lavora privatamente per la gente del posto.

Lo scopo di Marcos, infatti, sarà quello di riuscire a portare alla luce il nome della persona che ha fatto del male alla sua amata, al punto da avvelenarla e farla passare a miglior vita. Riusciranno le indagini di Mendez a far chiarezza su questo punto oscuro? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.

Susana lascia la soap: le anticipazioni spagnole di Una Vita

E poi ancora le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che il pubblico assisterà anche ad un'altra uscita di scena. Trattasi del personaggio della "pettegola" Susana che ha deciso di abbandonare il cast della soap opera. Ad annunciarlo è stata proprio l'attrice in un'intervista rilasciata al magazine 'Telenovela', dove ha ammesso di aver dovuto dire addio al suo ruolo per intraprendere un nuovo percorso teatrale.

E così Susana uscirà di scena da Acacias dopo aver sposato il suo secondo marito, Armando Caballaro, un uomo che le farà perdere la testa al punto da decidere di trasferirsi con lui a New York e abbandonare così il suo paese.