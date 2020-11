Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Una vita con le anticipazioni che stanno andando in onda in Spagna. Felipe riuscirà a ritrovare la sua amata Marcia, ma il piano non andrà a buon fine. Infatti, la domestica brasiliana Sampaio dovrà affrontare un'intervento chirurgico molto delicato a causa di un conflitto a fuoco che avverrà con il trafficante di donne, Cesar Andrade. Quest'ultimo sparerà a Marcia dopo aver scoperto che Felipe e Mauro lo stavano per incastrare. Il piano verrà rovinato dall'avvocato Alvarez Hermoso quando verrà a sapere che l'ispettore Mauro si è alleato con Mendez per catturare una volta per tutte Cesar Andrade.

Una vita, prossime puntate spagnole: Felipe cercherà di prendere in prestito i soldi di Genoveva

Nelle prossime puntate spagnole della soap opera Una vita Felipe sarà sempre più convinto che i due poliziotti possano rovinare il piano per ritrovare Marcia. Dunque, l'avvocato agirà da solo e andrà da Andrade per acquistare una donna brasiliana tenuta prigioniera. Felipe dirà di volere Marcia, ma il trafficante di donne per accettare la sua proposta dovrà ricevere tantissimo denaro. L'Alvarez Hermoso si metterà immediatamente in cerca di denaro e sarà anche costretto a vendere tutti i gioielli di Celia. Infine, l'avvocato Felipe deciderà anche di accettare in prestito alcuni soldi da parte della perfida Genoveva Salmeron.

Una vita, spoiler spagnoli: Cesar Andrade ferirà gravemente la domestica Sampaio

Nei prossimi episodi di Una vita, Andrade dirà a Felipe di aver capito l'inganno e la situazione diventerà complicata. Sul posto arriveranno subito Mendez e Mauro, ma il trafficante di donne si ritroverà a puntare la pistola contro la domestica brasiliana Marcia Sampaio.

Felipe sarà terrorizzato e l'ispettore Mauro sparerà un colpo di pistola a Cesar Andrade. Quest’ultimo, prima di morire riuscirà in qualche modo a sparare all'amata di Felipe.

I medici cercheranno in tutti i modi di salvare la vita della domestica brasiliana

Le condizioni della domestica Marcia sembreranno immediatamente molto gravi e verrà trasportata con la massima urgenza in ospedale.

I medici diranno all'avvocato che faranno di tutto per salvarla e che la donna potrebbe anche non farcela. Nel frattempo, Mauro chiederà scusa al suo amico per il pericolo che la sua donna sta correndo, ma Felipe non accetterà le scuse dell'ispettore e dirà anche che non potrà mai perdonare un gesto simile.