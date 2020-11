Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda dal 29 novembre al 4 dicembre prossimo, molti segreti verranno a galla. In particolare i telespettatori di Canale 5 vedranno che Emilio racconterà a Jose Miguel tutta la verità su quanto accaduto a Valdeza e del conseguente ricatto di Ledesma. Il padre di Cinta capirà quindi, che Felicia si sarà sacrificata per il figlio accettando di sposare il losco ricattatore. Novità anche per quanto riguarda la sparizione di Marcia. Felipe e Mauro si convinceranno che la ragazza sia stata rapita e San Emeterio sospetterà che dietro a tutto ciò ci sia lo zampino di Ursula.

Una vita, spoiler al 4 dicembre: Mauro sospetta di Ursula

Molte verità staranno per venire a galla ad Acacias.

In primis i telespettatori di Una vita vedranno che Felipe e Mauro si diranno certi che Marcia sia stata rapita e ciò, dopo aver ricevuto il telegramma di Tano, nel quale il ragazzo restituiva al padre i soldi che la ragazza brasiliana gli aveva inviato a suo tempo per comprare il biglietto del treno. A questo punto l'ex commissario comincerà a indagare e sin da subito dirà all'amico avvocato di essere certo del coinvolgimento di Ursula nella vicenda. Come ben sanno i fan di Una vita Mauro non sarà lontano dalla verità, visto che sarà proprio la Dicenta a far scomparire nel nulla la giovane brasiliana.

Mauro indaga sul rapimento di Marcia nelle prossime puntate di Una vita

Nel prosieguo delle puntate di Una vita si vedrà Mauro fare dei progressi nelle indagini e, grazie ad una soffiata, troverà un indizio che lo porterà sino a un magazzino abbandonato posto nella periferia della città.

Giunto sul posto, di Marcia non vi sarà però nessuna traccia. Nel corso dei nuovi episodi inoltre, Fabiana cercherà in tutti i modi di far riavvicinare Carmen e Lolita. Le due continueranno a non sopportarsi e gli sforzi di Fabiana sembreranno cadere nel vuoto. Sia Carmen che Lolita continueranno a discutere e non riusciranno a mascherare il loro nervosismo.

Emilio racconta a Josè la verità sul ricatto di Ledesma

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al 4 dicembre prossimo, si viene a sapere che Emilio sarà sempre più cupo a causa della decisione di Felicia di sposare Ledesma. Cinta cercherà di rincuoralo e di risollevargli l'umore. In seguito, proprio Emilio deciderà di andare da José Miguel, il padre di Cinta, per raccontandogli tutta la verità su quanto accaduto a Valdeza e del ricatto di Ledesma.

Dominquez, dopo aver ascoltato l'intera storia, prometterà a Emilio di aiutarlo a uscire da questa brutta situazione. Intanto ad Acacias, gli abitanti tireranno un sospiro di sollievo nel momento in cui Ramon ripartirà finalmente i dividendi dell'assicurazione La Tizona.