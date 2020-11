Sono sempre tanti i colpi di scena nelle trame della telenovela iberica Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli spoiler delle puntate in programma su Canale 5 prossimamente, dicono che Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) dopo essere tornata nel quartiere di Acacias 38 accetterà di diventare la moglie di Felipe Alvarez Hermoso.

La brasiliana e l’avvocato saranno decisi a coronare il loro sogno d’amore, e non dubiteranno affatto delle cattive intenzioni di Genoveva Salmeron. Quest’ultima senza destare alcun sospetto e nascondendo la sua gelosia, infatti si prenderà gioco del legale fingendosi felice per lui con l’obiettivo di farlo tornare tra le sue braccia.

Una vita spoiler: Felipe litiga con Mauro e si fida di nuovo di Genoveva

Negli episodi in onda sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, Marcia rischierà la vita nell’istante in cui Felipe sarà in procinto di liberarla. A ferire con un colpo d’arma fuoco la brasiliana sarà il rapitore Cesar Andrade, il trafficante di donne che l’aveva sequestrata su ordine di Ursula e Genoveva. Ovviamente Alvarez Hermoso temerà il peggio quando vedrà la propria amata versare in un pessimo stato di salute, soprattutto perché alla fanciulla rimarrà una pallottola incastrata nella schiena. Inoltre l’avvocato metterà la parola fine alla sua amicizia con Mauro, dopo averlo considerato il responsabile di quanto accaduto a Marcia.

A questo punto Felipe si fiderà nuovamente di Genoveva per avergli prestato il denaro necessario a pagare il riscatto della sua nuova fiamma. La darklady dopo aver continuato a ingannare il legale dicendogli che potrà rivolgersi sempre a lei per qualsiasi problema, riceverà il consenso per poter visitare Marcia in ospedale.

Alvarez Hermoso e Marcia vogliono sposarsi, Ursula provoca Salmeron

La situazione si farà ancora più intrigante, non appena Salmeron disposta a tutto per riavere al suo fianco Alvarez Hermoso contatterà il chirurgo Arnau Balaguer, l’unico medico in grado di salvare la brasiliana. Genoveva quando i dottori non permetteranno a Marcia di recarsi a Barcellona per farsi operare, si metterà alla ricerca del luminare e lo convincerà a mettere piede ad Acacias 38 per visitare la sua rivale in amore.

Per fortuna Sampaio dopo essersi sottoposta a un delicato intervengo si riprenderà, e accetterà la proposta di matrimonio di Alvarez Hermoso. Quest’ultimo però farà preoccupare Genoveva, quando inviterà la sua fidanzata a trasferirsi da lui per terminare la convalescenza nel più breve tempo possibile con il supporto suo e della domestica Agustina.

Mentre Salmeron proverà parecchio fastidio nel vedere Marcia e Felipe condividere lo stesso tetto, Ursula dopo aver notato l’atteggiamento contraddittorio della sua signora la provocherà per sapere se ha rinunciato al legale. Per concludere Genoveva manterrà ancora una volta la calma, invitando l’ex istruttrice a non farsi affari suoi.