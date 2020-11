Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita. Tra Antonito e Lolita tornerà il sereno e le anticipazioni rivelano il riavvicinamento ufficiale da parte di questa coppia. Tutto questo accadrà grazie all'avvocato Felipe, che deciderà di mettere alla prova l'amore di Palacios per cercare di convincere la moglie Lolita. Intanto l’Alvarez Hermoso tornerà ad Acacias 38 dopo aver visto Tano a Vienna, ma inizierà a ricevere il corteggiamento di Natalia. Quest'ultima deciderà di allearsi con la perfida Genoveva Salmeron per cercare di mettersi in mezzo tra l'amore di Antonito e Lolita.

Infine, Antonito e Lolita riusciranno a rimettersi insieme grazie all'aiuto dell'avvocato Felipe.

Una vita, prossime puntate: Genoveva chiederà un favore alla sua nuova amica Natalia

Nelle prossime puntate della soap opera Una vita Natalia riuscirà a sedurre il giovane Palacios e Lolita li beccherà anche insieme. La Casado dopo aver visto il marito insieme a Natalia finirà in ospedale e affronterà un periodo complicato. Quando la giovane uscirà dall'ospedale, Antonito farà di tutto per cercare di farsi perdonare da sua moglie. Ma la Salmeron non sarà contenta di questa situazione e chiederà un altro favore alla sua nuova amica Natalia. Nello specifico, Genoveva dirà a Natalia di conquistare il cuore del giovane Felipe per controllarlo.

Il piano della dark lady proseguirà e la Quesada cercherà anche di passare agli occhi di Felipe come una povera vittima nelle mani di Genoveva. Sapendo che la Salmeron è una persona molto crudele e disposta a tutto per arrivare a conquistare il suo obiettivo, Felipe crederà subito che Natalia sia in grave pericolo.

Una vita spoiler: Genoveva sarà molto preoccupata per la situazione che sta nascendo tra Felipe e Natalia

Nei prossimi episodi spagnoli di Una vita Genoveva sarà preoccupata che tra Natalia e il suo amato Felipe possa nascere una nuova storia d'amore. In effetti, l’Alvarez apparirà molto interessato alla Quesada, che sembrerà anche ricambiare.

Nel frattempo, per permettere a Lolita e al giovane Palacios di ritornare alla serenità di un tempo, Felipe deciderà di mettere in atto un piano. Natalia cercherà di sedurre Antonito e Felipe condurrà la Casado all'interno della stanza per farle assistere alla scena. Ed ecco che Antonito rifiuterà categoricamente la sua ex amante e parlerà molto bene del suo matrimonio e di sua moglie Lolita. Quest'ultima apparirà molto felice del comportamento di suo marito e lo perdonerà. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap Una vita bisognerà attendere le prossime puntate che andranno in onda in Spagna.