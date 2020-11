Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni che andranno in onda dal giorno 30 novembre fino al 6 dicembre. L’ex ispettore Mauro riceverà una soffiata per tentare di ritrovare la domestica brasiliana Marcia, cosi Felipe correrà in suo soccorso per salvarla. Intanto, Genoveva proverà ad avvicinarsi a Felipe e pagherà alcune navi per rimpatriare tutti i soldati dal Messico, mentre Emilio confesserà a Jose quanto è accaduto in Valdeza. Infine, Felipe riuscirà a trovare Marcia Sampaio e l'ispettore Mauro rischierà di mandare all'aria il suo piano.

Emilio cercherà di partire per la città di Santander per trovare i difetti di Ledesma

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, Emilio penserà di partire per la città di Santander per cercare di trovare un punto debole nei confronti di Ledesma. Nel frattempo Mauro e Felipe non riusciranno a trovare la domestica Marcia nel magazzino, mentre l’ex ispettore cercherà di interrogare un mafioso che gli darà alcuni indizi per ritrovare l'amata dell'Alvarez Hermoso. Intanto, Fabiana avvertirà Lolita e Carmen delle voci che girano sulla loro relazione, mentre Emilio sarà sempre più pronto per andare a Santander.

Spoiler Una vita: Antonito dirà al padre del comportamento anomalo delle sue donne

Nei prossimi episodi della soap opera Una vita, Felipe e Mauro scopriranno che Marcia è stata rapita da un trafficante di donne, Cesar Andrade. L'avvocato Felipe rimarrà senza parole e deciderà di indagare da solo per ritrovare la sua amata, ma un incontro imprevisto gli farà cambiare completamente i suoi piani.

Nel frattempo, Antoñito avvertirà il padre del comportamento anomalo delle sue donne e insieme decideranno di indagare. Infine, Camino informerà Josè su dove si trovi il giovane Emilio, ma deciderà di non dire nulla a Cinta.

Una vita spoiler: Andrade scoprirà che Felipe vuole prendere la domestica brasiliana Marcia Sampaio

In queste prossime anticipazioni, Felicia per giustificare questo matrimonio con Ledesma, rivelerà a Rosina e Susana che c'era un vecchio patto tra le loro famiglie. Nel frattempo Mauro arriverà a casa del trafficante delle donne Andrade e si spaccerà per un cliente in cerca di una donna. In un primo momento riuscirà a convincere l'uomo e a farsi dare una donna, ma successivamente le cose non andranno bene a causa dell'arrivo inaspettato da parte dell'ispettore Mauro. Quest'ultimo manderà all'aria tutto il piano dell'avvocato Felipe e Marcia potrebbe trovarsi in pericolo. L'avvocato Felipe riuscirà a salvare la domestica brasiliana Marcia?