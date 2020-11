Torna l'appuntamento con le anticipazioni Una vita delle puntate settimanali in onda su Canale 5 dal 7 al 13 dicembre in prima visione assoluta. Felipe si risveglierà in un hotel in stato confusionale e non saprà come sia finito in quel luogo e chi lo abbia portato.

In realtà, tutta Acacias sarà preoccupata per gli strani comportamenti di Alvarez Hermoso che, dopo la sparizione di Marcia, sembra essere tornato ad annegare i suoi dispiaceri nell'alcol e nelle donne, proprio come quando morì la sua povera prima moglie Celia.

Mauro, in particolare, raccomanderà a Felipe di non intralciare le indagini volte a rintracciare Marcia, ma non verrà ascoltato.

Intanto, Carmen e Lolita stringeranno un patto che potrebbe cambiare tutto a casa Palacios.

Una Vita, spoiler nuovi episodi: Genoveva teme per la sorte di Felipe

Continuano le complicate esistenze degli abitanti di Acacias. Felicia ha deciso di sacrificarsi per liberare Emilio dalla morsa di Copernico Ledesma, ma capisce di non potersi fidare: il suo aguzzino non solo sta mettendo in cattiva luce il ristorante, ma non perde tempo per sperperare il denaro ricevuto.

Mauro prega Felipe di stare al suo posto, se non vuole peggiorare la situazione. San Emeterio si reca da Andrade sotto copertura, fingendosi interessato alle donne che tratta. Peccato che Alvarez Hermoso irrompa all'improvviso, mandando all'aria il piano.

Persino Genoveva, ormai mossa solo dalla voglia di vendetta, si preoccupa per Felipe. L'avvocato è sempre nervoso e sfuggente e ha strani comportamenti. Ciò non le impedirà di proseguire la sua macchinazione per eliminare Marcia, in combutta con Ursula.

La proposta disperata di Felicia

La madre di Emilio non ne può più delle dissolutezze di Ledesma.

Non riesce a immaginare una vita con lui e così gli propone di prendere tutti i suoi risparmi in cambio dell'annullamento del matrimonio. Copernico però rifiuta con decisione.

A dare uno scossone a questa storyline è Emilio, che scopre qualcosa di molto interessante su Ledesma. Forse non tutto è perduto ed esiste ancora la possibilità di salvare sua madre da un destino infelice e la sua storia d'amore con Cinta.

Felipe vittima di un'aggressione nelle puntate settimanali di Una Vita

Ribaltone a casa Palacios, infatti Carmen e Lolita trovano un accordo per convivere senza più litigi. Tutto sembra tornato alla normalità, se non fosse che ora a non sopportarsi più sono Ramon e Antonito.

Stando alle anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 7 al 13 dicembre, Felipe si sveglierà da solo in un hotel e non saprà darsi una spiegazione. A raggiungerlo è Mauro, il quale gli racconta ciò che è successo: è stato aggredito da un uomo misterioso. Preoccupato per lo stato d'animo dell'amico, lo prega di non fare altre bravate. Alvarez Hermoso però non lo ascolta e si dirige da solo verso la villa di Andrade, deciso a riprendersi Marcia.

Per fortuna, Mauro lo intercetta in tempo e lo ferma prima che sia troppo tardi.